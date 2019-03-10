FİNANS

Turistler rotayı Antarktika'ya çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu - Beyaz kıtayı ziyaret edenlerin sayısı, son 5 yılda yüzde 28 artarak 2017-2018 sezonunda 51 bin 707'ye ulaştı - Tur fiyatlarının 5 bin 500 dolar ile 96 bin 190 dolar arasında değiştiği kıtayı en çok ziyaret edenler yüzde 33 ile ABD'liler olurken, onları yüzde 16 ile Çinliler ve yüzde 11 ile Avusturalyalılar takip etti - Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği İletişim ve Çevre Başkanı Amanda Lynnes: - "Kıtaya seyahatlerin olabildiğince sorumluluk içerisinde, doğaya zarar vermeyecek şekilde iş birliği içerisinde yapılması çok önemli"

ANTARKTİKA (AA) - DİLARA ZENGİN - Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika farklı heyecanlar arayan turistlerin yeni gözdesi olurken, beyaz kıtayı turistik amaçlı ziyaret edenlerin sayısı son 5 yılda yüzde 28 artarak 2017-2018 sezonunda 51 bin 707'ye ulaştı.

Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtası olarak tanımlanan Antarktika, bilimsel araştırma ekiplerinin yanı sıra turistlerin de dikkatini çekmeye başladı.

Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği (IAATO) verilerinden derlenen bilgilere göre, Antarktika'yı merak eden ziyaretçilerin yüzde 98'i kıtaya Güney Amerika'dan deniz yoluyla ulaştı.

Sezonun kasımdan marta kadar 5 ay sürdüğü kıtaya 60 yıldır turlar düzenlenirken, kıtayı ziyaret edenlerin sayısı son yıllarda artışa geçti.

- Amerikalı turistlerin ilgi odağı

Beyaz kıtayı ziyaret edenlerin sayısı, son 5 yılda yüzde 28 artarak 2017-2018 sezonunda 51 bin 707'ye ulaştı. Bu sayı, 2013-2014 sezonunda 37 bin 405 seviyesindeydi.

Tur fiyatlarının 5 bin 500 dolar ile 96 bin 190 dolar arasında değiştiği kıtayı en çok ziyaret edenler yüzde 33 ile ABD'liler olurken, onları yüzde 16 ile Çinliler ve yüzde 11 ile Avusturalyalılar takip etti.

Almanya (yüzde 7), İngiltere (yüzde 7), Kanada (yüzde 5), Fransa (yüzde 4), İsviçre (yüzde 2) ve Hollanda (yüzde 2) kıtaya en çok turist gönderen diğer ülkeler oldu.

- "500'den fazla yolcusu olan gemilere izin verilmiyor"

IAATO İletişim ve Çevre Başkanı Amanda Lynnes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antarktika'ya olan ilginin her geçen gün arttığını ve gelecek yıllarda bu ilginin büyüme devam edeceğini söyledi.

Bölgenin oldukça kırılgan olduğuna dikkati çeken Lynnes, "Kıtaya seyahatlerin olabildiğince sorumluluk içerisinde, doğaya zarar vermeyecek şekilde iş birliği içerisinde yapılması çok önemli." dedi.

Lynnes, IAATO üyesi turların Antarktika Anlaşmalar Sistemi ve diğer uluslararası kanunları uyarınca hizmet sunduklarını belirterek, 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin kıtaya gidişlerine izin verilmediğini aktardı.

Turların hava ve deniz yoluyla ulaşım seçeneklerinin olduğunu anlatan Lynnes, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerin çoğu Arjantin'in Ushuaia şehrinden veya Şili'den Drake Geçidi üzerinden kıtaya gidiyor. Yılda bir ya da iki tur operatörü de Yeni Zelanda'dan çıkış yapıyor ve Ross Denizi'ni geçerek kıtaya ulaşıyor. Gemi turları genelde 10 gün sürüyor. Uçaklı turların süresi bir hafta oluyor ama bu süre turların içeriğine göre değişiyor."

Lynnes turlarda eğitim de verdiklerine işaret ederek, "Birçok IAATO operatörü Antarktika'da araştırma yapan bilim insanlarını taşıyor." ifadesini kullandı.

IAATO verilerine göre, 2013-2018 arasında kıtayı ziyaret edenlerin sayısı şöyle:

Sezon

Ziyaretçi sayısı

2013-2014

37.405

2014-2015

36.702

2015-2016

38.478

2016-2017

44.367

2017-2018

51.707

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