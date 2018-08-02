Turistler Türk yemeklerine 2,5 milyar dolar harcadı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'yi yılın ilk yarısında ziyaret eden turistler, yeme içme için yaklaşık 2,5 milyar dolar harcama yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon yabancı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla 18,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde turizm geliri yaklaşık 11,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 9,4 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,1 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9,5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 1 milyar 735 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları ve 1 milyar 413 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık için 440 milyon dolar harcarken, yurt içi ulaştırmaya 757 milyon dolar ödedi. Turistlerin Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için harcadığı tutar 135 milyon doları buldu.