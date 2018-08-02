FİNANS

Turistler Türk yemeklerine 2,5 milyar dolar harcadı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'ye gelen turistlerin yılın ilk yarısında yaptıkları yeme içme harcamaları yaklaşık 2,5 milyar dolar oldu - Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yarısını yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya yaptı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'yi yılın ilk yarısında ziyaret eden turistler, yeme içme için yaklaşık 2,5 milyar dolar harcama yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon yabancı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla 18,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde turizm geliri yaklaşık 11,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 9,4 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,1 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9,5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 1 milyar 735 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları ve 1 milyar 413 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık için 440 milyon dolar harcarken, yurt içi ulaştırmaya 757 milyon dolar ödedi. Turistlerin Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için harcadığı tutar 135 milyon doları buldu.

Turistler yılın ilk yarısında harcamalarının yüzde 11,8'ini (1 milyar 350 milyon dolar) giyim ve ayakkabı için yaparken, hediyelik eşyaya harcadıkları paranın oranı yüzde 5 (576 milyon dolar) olarak belirlendi. Diğer harcamalara 414 milyon dolar ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar da 40 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

- Vatandaş yurt dışında 2,7 milyar dolar harcadı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 2 milyar 264 milyon doları kişisel harcamalardan, 465 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 50'sini yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 670 milyon doları yeme içme, 648 milyon doları konaklama ve 223 milyon doları hediyelik eşya harcamaları olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, yabancı turistlerle yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'de yaptığı harcamaların dolar cinsinden dağılımı şöyle:

  1. Çeyrek 2. Çeyrek ToplamTurizm geliri 4.425.237 7.044.591 11.469.828Kişisel Harcamalar 3.984.962 5.463.809 9.448.771Yeme-içme 1.080.091 1.411.250 2.491.341Konaklama 565.038 847.789 1.412.827Sağlık 191.617 248.328 439.945Ulaştırma 334.829 421.912 756.741Spor, eğitim, kültür 48.931 85.913 134.844Tur hizmetleri 8.882 30.405 39.287Uluslararası ulaştırma 745.744 989.447 1.735.191Cep telefonu dolaşım harcamaları 16.667 23.373 40.041Marina hizmet harcamaları 6.147 11.754 17.900Diğer mal ve hizmetler 987.017 1.393.638 2.380.655Giyecek ve ayakkabı 553.097 796.862 1.349.959Hediyelik eşya 257.912 318.084 575.996Halı, kilim vb. 14.099 26.268 40.367Diğer harcamalar 161.909 252.425 414.333Paket tur harcamaları 440.275 1.580.782 2.021.056
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harcama hediyelik eşya Ocak-Haziran dönemi turistler Turizm gelirleri TÜİK

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