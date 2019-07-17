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"Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. Bu turizm payı, tesis zarar etse de talep ediliyor. Biz buna şiddetle karşıyız" - "Konaklama tesisleri acente, şirket vesaire gibi işlerde hiçbir zaman fatura kestiğinde tahsilat yapamıyor, tahsilatlar minimum 30 gün sürüyor. Dolayısıyla tahsili edilmemiş bir paranın ödemesini yapmak durumunda kalacağız. Şu anda sezon ortasındayız ama muhtemelen bir dönem sonra konaklama fiyatlarımızın üzerine bir kısmını eklemek durumundayız" - "TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB ile oturulup bu ajansın içinde yatırım yapılması gereken bölgeler, şehirler, belki de ilçelerin tespiti şart. Aksi takdirde ihtiyaç olmayan bölgelerde yatırımlar yapılıyor ve teşvik veriliyor" - "İstanbul'da, Antalya'da öyle bölgeler var ki hiç konaklama tesisine ihtiyaç yok"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. Bu turizm payı, tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız." dedi.

Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve On Birinci Kalkınma Planına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın kurulmasıyla ilgili memnuniyet duyduklarını, turizme faydası olacağına kesinlikle inandıklarını belirtti.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payının ciro üzerinden alınacağını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

"Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. İlla da 'cirodan pay alınacak' deniliyorsa o zaman dünyadaki uygulamalarda olduğu üzere konaklama yapan misafirden alınması gerektiğini savunmuştuk. Orta boy otelden karının neredeyse yüzde 3 ila yüzde 4,5'u civarında bir pay alınıyor. Bu gerçekten büyük bir oran. Bu turizm payı tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız. Turizm payının işletmelerinin kar veya zarar durumu dikkate alınmadan uygulanacak olması işletmelerin sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından son derece büyük risk oluşturacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan hala bir ümidimiz var. Ajansın faydaları konusunda hiçbir tartışma yok. Adı fon olmuş, ajans olmuş fark etmez, bizim için önemli olan sürdüreceği faaliyetlerdir."

Eresin, ayrıca turizm payının takvim yılı başlangıcında yani 1 Ocak itibarıyla alınması gerektiğini belirttiklerini aktararak, işletmelerin yıl için tüm pazarlama, bütçe ve mali yapılarını takvim yılını esas alarak oluşturduğunu, uygulamanın 1 Ekim’de başlayacak olmasının özellikle şehir otellerinde önemli oranda sorun yaratacağını söyledi.

Müberra Eresin, ajansın gelirlerinin en az yüzde 85'inin ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde, kalan kısmının ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacağını anımsatarak, bunu pozitif olarak karşıladıklarını söyledi.

- "Tahsili edilmemiş bir paranın ödemesini yapmak durumunda kalacağız"

Eresin, turizm payının cirodan alınmasının dışında konaklama sektörünün talep ettiği birçok konuda orta yolun bulunduğunu belirterek, "Ajans için katkı payını aylık beyannamelerle tahsil edecekler. Ama konaklama tesisleri acente, şirket vesaire gibi işlerde hiçbir zaman fatura kestiğinde tahsilat yapamıyor, tahsilatlar minimum 30 gün sürüyor, hatta 60-90 güne varabiliyor. Dolayısıyla tahsili edilmemiş bir paranın ödemesini yapmak durumunda kalacağız. Şu anda sezon ortasındayız ama muhtemelen bir dönem sonra konaklama fiyatlarımızın üzerine bir kısmını eklemek durumundayız." diye konuştu.

Bu uygulamanın kayıt dışılığı artıracağı iddiaları üzerine Eresin, turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerinde kayıt dışılığın söz konusu olmayacağını dile getirdi.

- "Yatırım yapılacak yer STK'ların ortaklaşa kararıyla tespit edilmeli"

On Birinci Kalkınma Planı'nda turizm ile ilgili kısımları da değerlendiren Eresin, yatırımların teşvik edilmesine inandıklarını belirterek, "Bütün dünyada örnekleri olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle yani TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB ile oturulup bu ajansın içinde yatırım yapılması gereken bölgeler, şehirler, belki de ilçelerin tespiti şart. Aksi takdirde ihtiyaç olmayan bölgelerde yatırımlar yapılıyor ve teşvik veriliyor. Kalkınma Planı çerçevesinde yapılacağı düşünülen toplam 300 bin yatak kapasiteli otellerin kimler tarafından ne şekilde ve nerelere yapılacağı konusunda sektör olarak herhangi bir bilgi veya detaya sahip değiliz." diye konuştu.

Eresin, "İstanbul'da, Antalya'da öyle bölgeler var ki hiç konaklama tesisine ihtiyaç yok" diyerek, ortaklaşa karar verildikten sonra teşviklerin açıklanması konusunda ricacı olduklarını söyledi.

Kongre, kruvaziyer, sağlık, gastronomi konuları üzerine çalıştıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da bu konularda hassasiyet olduğunu vurgulayan Eresin, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda ilgili kurumların daha sıkı çalışılması gerektiğini söyledi.

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