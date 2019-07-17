"Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. Bu turizm payı, tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız." dedi.

Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve On Birinci Kalkınma Planına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın kurulmasıyla ilgili memnuniyet duyduklarını, turizme faydası olacağına kesinlikle inandıklarını belirtti.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payının ciro üzerinden alınacağını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

"Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. İlla da 'cirodan pay alınacak' deniliyorsa o zaman dünyadaki uygulamalarda olduğu üzere konaklama yapan misafirden alınması gerektiğini savunmuştuk. Orta boy otelden karının neredeyse yüzde 3 ila yüzde 4,5'u civarında bir pay alınıyor. Bu gerçekten büyük bir oran. Bu turizm payı tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız. Turizm payının işletmelerinin kar veya zarar durumu dikkate alınmadan uygulanacak olması işletmelerin sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından son derece büyük risk oluşturacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan hala bir ümidimiz var. Ajansın faydaları konusunda hiçbir tartışma yok. Adı fon olmuş, ajans olmuş fark etmez, bizim için önemli olan sürdüreceği faaliyetlerdir."