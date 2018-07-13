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Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da, çeşitli meslek grubu ve kesimlerin oluşturduğu Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu, ihaleye çıkarılan eski Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla değil, eski parlak günlerini aratmayacak bir turizm tesisi yaratacak kişi ve kuruluşlara kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a çağrıda bulundu.

Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da, çeşitli meslek grubu ve kesimlerin oluşturduğu Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu, ihaleye çıkarılan eski Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla değil, eski parlak günlerini aratmayacak bir turizm tesisi yaratacak kişi ve kuruluşlara kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a çağrıda bulundu.
Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. İsmetpaşa Mahallesi'nde denize sıfır konumda olan tatil köyü üzerinde tesis, bina ve müştemilat bulunuyor. Tatil köyü için ihale teklif alımları 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilebilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile de gerçekleştirilecek.
İhaleye sayılı günler kala, Foçaya Sahip Çıkıyoruz Platformu üyeleri, konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafeteryada, bazı vatandaşların da katılımıyla basın açıklaması yaptı. Aralarında turizm sektöründen işveren, operatör ve çalışanlar, Foça'nın tarihi yapılarının restorasyonuna yönelik çalışmalar yapan mimarlar, doktor, öğretmen, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapanlar, eski belediye meclis üyeleri, esnaf ve sanatkarlar ile tatil köyünün emekli olmuş eski çalışanları gibi çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin yer aldığı FSÇ Platformu'nun Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu tatil köyünün tarihçesinin bile Türk turizminde ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yettiğini söyledi.
ANTALYA'YA ULAŞMAK ZORKEN, FOÇA TATİL KÖYÜ VARDI"
Türkiye'de tatil köyü anlayışının olmadığı, Antalya'ya ulaşımın bile çok zor olduğu 1967 yılında, Foça Tatil Köyü'nün yatak, yemek, deniz, güneşten ibaret turizm anlayışını sosyal ve sanatsal aktivitelerle başka bir kültür anlayışına devşirdiğini belirten Müstecaplıoğlu, yöre esnafı ve halkının da payını aldığına dikkat çekti. 1974 yılında Alanya Belediye Başkanlığı'na talip bir adayın "Seçilirsem Alanya'yı Foça seviyesine çıkaracağım" sözlerini hatırlatan Müstecaplıoğlu, yanlış bir uygulama ile Foça'nın geleceğinin karartılmamasını istedi. Müstecaplıoğlu, "Açık kaldığı süre boyunca, Foça'ya 3 milyon turist getiren ve 3 bine yakın kişiye istihdam sağlayan Foça Tatil Köyü, o dönemde işletmecisi olan Clup Med'in tatil köyleri arasında her zaman en güzeli seçilmiştir. Bugün için bütün binaları ve ağaçları tescillidir, 13 yıllık karanlıktan sonra amacına uygun işletilmeye, doğaya ve çevre dokuya duyarlı bir turizm için çalıştırılmaya hazır bir altyapıyı korumaktadır. 13 yıllık bir kapanma talihsizliği ile sadece Foça turizmi değil, Türkiye turizmi de büyük bir darbe yemiştir. Hükümetin Foça Tatil Köyü'nün yeniden açılması konusunda girişimini çok doğru buluyoruz. Bu sebeple Foça Tatil Köyü'nün rehabilitasyon, tedavi, kamu personel kampı ve benzeri amaçlarla herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, önceden olduğu gibi ve ilk işletenleri gibi turizm kökenli sermaye grupları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi işbirliği ile birlikte, yeniden hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. Foça'nın 20-30 yıl içinde, eğer sahip çıkabilirsek, Türkiye'nin değil, dünyanın gözünde adeta bir San Remo veya Portofino gibi ünlü ve değerli bir turizm cenneti noktasına geleceğini biliyoruz. Yanlış bir uygulama ile bu geleceğinin karartılmasını istemiyoruz. Turizmle ilişkisi olmayan, Foça ya ve Foçalılar'a bir katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere veya hayır kurumlarına kiralanması Foça'ya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olacaktır" dedi.
'TURİZM BAKANIMIZIN SAĞDUYUSUNA SESLENİYORUZ'
"Yeni Turizm Bakanımız'ın sağ duyusuna sesleniyoruz" diyen Müstecaplıoğlu, şöyle devam etti:
"Sektörden geliyor olması bizim için bir fırsattır ve bakanımızın bu tür yüksek kaliteli tesislerin önemini bilen bir kişi olarak, sesimizi duymasını ve olası bir yanlıştan dönülerek, Foça Tatil Köyü'nün 50 yıldan beri süregelen aslına uygun biçim ve değerlerde turizme kazandırılmasına öncülük yapmasını istiyoruz."

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Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrıTurizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrıTurizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrıTurizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

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