Turizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinci

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dar gelirli turizm emekçisini sigara parasına ev sahibi yapma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. 606 liradan başlayan taksitlerle yaklaşık 500 turizm çalışanının ev sahibi olacağını dile getiren Türel, ilerleyen dönemde 5 bin kişilik konut projesinin de hayata geçirileceğini aktardı. Türel, sonraki proje için 5 bin liranın altında geliri olanlara bu imkanın sağlanacağını söyledi.

Turizmin Antalya için önemine değinen Türel, "Biz emekçinin yanındayız. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilerek yola devam ediyoruz. Sizlerin destekleri sayesinde bu hizmetleri yapıyoruz. Bizden önce yapamadılar, yapılamadı. Bu binanın içerisindeyiz. Ben ilk dönemimde bu binanın yüzde 70'ini tamamlamıştım. 2009'da halkın tercihine boynumuz kıldan ince. 2009 ile 2014 arasında bu binaya çivi çakmadılar, çürüttüler. Elektrik kablolarını birileri almış yürütmüş, gitmişti. Çürümüştü bina. 2014'te aldık bu binayı yeniden Antalyalı hemşehrilerimizin gurur duyacağı akıllı bina haline getirdik" diye konuştu.

BİNALARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Serik'teki toplu konut projesinde binaların önemli bölümünün tamamlandığını anlatan Türel, "İnşaat düzeyinde yüzde 50'ye yaklaştık. Kalanını da 2019 içerisinde tamamlayacağız. Sizi, çağdaş modern binalara desteklerinizle biz sokacağız. Birlikte çalışınca oluyor. Biz kazanınca siz kazanıyorsunuz, Antalya kazanıyor. Turizm emekçisine TOKİ ile ortak ucuz konut yapalım diye kimsenin aklına gelmemiş. Bugün de burada önemli bir mutlu günde sizlere çok önemli bir anı yaşatıyoruz" dedi.