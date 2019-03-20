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Turizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde Serik Kocayatak Mahallesi'nde yapımı devam eden konutların kura çekimi yapıldı.

Turizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinci

Tolga YILDIRIM- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde Serik Kocayatak Mahallesi'nde yapımı devam eden konutların kura çekimi yapıldı. Turizm çalışanlarına yönelik konut projesinde çekilişle ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde Serik Kocayatak Mahallesi'nde yapımı devam eden konutların kura çekimi gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 'Turizm Çalışanları Toplu Konut Projesi'nin kura çekimleri, nikâh salonunda yapıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dar gelirli turizm emekçisini sigara parasına ev sahibi yapma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. 606 liradan başlayan taksitlerle yaklaşık 500 turizm çalışanının ev sahibi olacağını dile getiren Türel, ilerleyen dönemde 5 bin kişilik konut projesinin de hayata geçirileceğini aktardı. Türel, sonraki proje için 5 bin liranın altında geliri olanlara bu imkanın sağlanacağını söyledi.

Turizmin Antalya için önemine değinen Türel, "Biz emekçinin yanındayız. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilerek yola devam ediyoruz. Sizlerin destekleri sayesinde bu hizmetleri yapıyoruz. Bizden önce yapamadılar, yapılamadı. Bu binanın içerisindeyiz. Ben ilk dönemimde bu binanın yüzde 70'ini tamamlamıştım. 2009'da halkın tercihine boynumuz kıldan ince. 2009 ile 2014 arasında bu binaya çivi çakmadılar, çürüttüler. Elektrik kablolarını birileri almış yürütmüş, gitmişti. Çürümüştü bina. 2014'te aldık bu binayı yeniden Antalyalı hemşehrilerimizin gurur duyacağı akıllı bina haline getirdik" diye konuştu.

BİNALARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Serik'teki toplu konut projesinde binaların önemli bölümünün tamamlandığını anlatan Türel, "İnşaat düzeyinde yüzde 50'ye yaklaştık. Kalanını da 2019 içerisinde tamamlayacağız. Sizi, çağdaş modern binalara desteklerinizle biz sokacağız. Birlikte çalışınca oluyor. Biz kazanınca siz kazanıyorsunuz, Antalya kazanıyor. Turizm emekçisine TOKİ ile ortak ucuz konut yapalım diye kimsenin aklına gelmemiş. Bugün de burada önemli bir mutlu günde sizlere çok önemli bir anı yaşatıyoruz" dedi.

Türel, Antalya'ya bir dahaki dönemde kazandırılacak 359 projenin içerisinde 70 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını belirtti. Projelerle turizmin 12 yaya yayılacağına, mevsimlik işsizlik sorununun ortadan kalkacağına dikkati çeken Türel, "Biz az laf çok iş dedik ama birileri bol lafla peynir gemisi yürüttü. Biz size hizmetkâr olmanın onuruyla gururuyla günlerimizi geçiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türel, kura çekimini yapıp, ev sahibi olacaklarla sohbet etti. Törende 1+1 şeklinde 3 ev için 5 başvuru, 2+1 şeklinde 131 tane alt gelir tipi konut tipine 170 başvuru ile 2+1 şeklinde orta gelir konut tipinde 309 konut için 233 başvuru arasından kuralar çekildi. Konutlar için başvuruların devam ettiği belirtildi. Kura çekimine katılanların heyecanlı olduğu gözlendi. Akıllı telefonlarıyla kura çekimini kaydedenler, sevinçlerini en yakınlarını arayarak paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yapılan binaların görüntüsü
- Vatandaşların görüntüsü
- Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konuşması
- Başkan Türel'in kura çekmesi
- TOKİ yetkilisinin açıklaması
- Vatandaşların detay görüntüleri

Turizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinciTurizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinciTurizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinciTurizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinci

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