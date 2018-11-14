FİNANS

"Turizm çık hızlı gelişiyor, potansiyel artıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Turizmde potansiyel artıyor, arıtma tesislerinin kapasitelerinin de bununla paralel şekilde artırılması gerekiyor. Yatırımcı arkadaşlarla bununla ilgili yatırım programını oluşturduk. Hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde potansiyelin arttığını, arıtma tesislerinin kapasitelerinin de bununla paralel şekilde artırılması gerektiğini belirterek, "Yatırımcı arkadaşlarla bununla ilgili yatırım programını oluşturduk. Hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz." dedi.

Ersoy, Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Ardından Beldibi ve Kemer Atık Su Tesisleri'nde incelemede bulunan Ersoy, kapasite artırılmasına ilişkin hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Kemer'de, sektör temsilcileriyle toplantı yapan Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Günübirlik olarak Antalya'ya ziyarette bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Turizm çok hızlı gelişiyor, sayılar çok hızlı yükseliyor. Bizim de öncesinden artacak potansiyel rakamlara karşı hızlı bir şekilde önlem almamız gerekiyor." diye konuştu.

Bakanlığın katkıları ve koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği projelere destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Ersoy, "Sezonun yavaşladığı şu dönemde bölge yatırımcılarıyla da görüşerek, onların da katkılarını alarak, önceliği katkı veren bölgelere vermek kaydıyla hızlı bir şekilde turizm bölgelerinde altyapı sorunlarını veya oluşabilecek potansiyel sorunları oluşmadan önce çözmek için rutin ziyaretlerimizden birini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona kadar hızlı bir şekilde bölgedeki yatırımları sonuçlandırmak istediklerine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana sıkıntı arıtmalar, turizmde potansiyel artıyor, arıtma tesislerinin kapasitelerinin de bununla paralel şekilde artırılması gerekiyor. Yatırımcı arkadaşlarla bununla ilgili yatırım programını oluşturduk. Hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz. İlk örneğini Belek'te yapmıştık. İkinci örneğini de Kemer'de gerçekleştireceğiz, sonrasında bunu tüm kıyı bandına yayacağız."

Bakan Ersoy, arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

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