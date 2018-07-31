FİNANS

Turizm geliri yüzde 30 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 arttı ve 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 84,7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15,3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başına ortalama harcama 636 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar olarak gerçekleşti.
\

- Ziyaretçi sayısı yüzde 24,9 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların yüzde 89'unu yabancılar, yüzde 11'inin ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin doları kişisel, 228 milyon 404 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar olarak gerçekleşti.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldıDış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı
Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladıKaracabey Ovası'nda domates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turizm geliri turizm istatistikleri TÜİK ziyaretçi sayısı

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.