"Turizm Geliştirme Fonu sektöre yön verecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Geliştirme Fonu ile kalıcı, sürdürülebilir orta, uzun vadeli politikalarla turizm yapmaya başlayacağız. 'Artık yönetim değişti, bakan değişti, yeni bir strateji olacak' dönemi bitti." dedi. Ersoy, Antalya'da Kaleiçi Saat Kulesi yanında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen her üç turistten birinin Antalya Havalimanı'ndan giriş yaptığını söyledi. Türkiye'de turizmin daha üst düzeylere taşınması için gerekli adımları atmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, turizm sektörünün stratejik sektör ilan edildiğini ve bunun sağlayacağı avantajların, fırsatların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Turizm hedefini "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak belirlediklerini anımsatan Ersoy, bu konuda en fazla rol oynayacak şehirlerden birinin de Antalya olduğunu vurguladı. 70 milyon turist hedefini yakalamanın Türkiye için zor olmadığını, zor olan kısmın 70 milyar dolarlık gelir hedefini yakalamak olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Şehirle birlikte el ele bir şeyler yapmamız gerekiyor. Konaklama dışı harcaması yüksek nitelikli turiste oynamamız gerekiyor. Şu anda adımlarını atıyoruz. Nisan ayında ilk olarak Türk Hava Yolları'nın 'business class'lı tarifeli seferleri Antalya'ya, Türkiye'ye en fazla yolcu gelen ülkelerden, şehirlerden başlıyor. İlk etapta 50 seferle başlıyor. Önümüzdeki senelerden itibaren 2023'e kadar haftalık 5 sefere çıkmak gibi hedefimiz var." - "Gastronomi belgelerini vermeye başlayacağız" Turizmin 12 aya yayılması gerektiğinin ifade eden Bakan Ersoy, bunun için şehir merkezlerine yoğunlaştıklarını kaydetti. Şehir merkezinde yaşam standartını yukarıya çekmeye yönelik çalışmaları olduğunu anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antalya'yı kültür, sanat, gastronomi başkenti yapabilirsek turistin deniz, kum, güneş dışında, düşük sezonda, denizin soğuduğu dönemde de şehre gelmek için bir sebebi olacak. Bunu sadece golf sahalarıyla başaramayız arkadaşlar. Bunu kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde başarabilmemiz için şehrin standartlarını yükseltmemiz gerekiyor, şehrin kültürel, sanatsal, tarihi, arkeolojik değerlerinin, gastronomisinin ön plana çıktığı bütün ögeleri parlatarak cazibe noktalarını artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda bakanlığımız önümüzdeki aydan itibaren gastronomi belgelerini tekrar vermeye başlayacak. Şehir içinde lokanta, mekan açabilmeniz için eskiden bakanlık veriyordu, durdurulmuştu. Biz bunu tekrar yönetimimize dahil ettik. Önümüzdeki aydan itibaren tekrar bakanlık gastronomi belgelerini, ruhsatlandırma işlemlerine devam edecek."

- Raylı sistem turisti merkeze taşıyacak Bakan Ersoy, belediyelerle bakanlığın koordineli bir şekilde çalışmasının önemli olduğuna işaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in projelerini incelediğini ve özellikle raylı sistemin turizm otel bölgelerine yaklaştırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Toplu turist hareketinden, toplu taşımacılıkla gelen bireysel turist hareketini başlatabilirsek ki raylı sistem projesiyle bu başlayacak, o zaman siz şehre bağımsız hareket eden turistlere ulaşmış olacaksınız. En önemli yatırım raylı sistem, başkan bunu projelerinin içine koymuş, biz de destekliyoruz. Sizler için önemli olan iki şeyden biri de bu yatırım. Bir yerden başlamak gerekiyordu, Menderes başkan başladı, şimdi sizin bundan yararlanmanız için tatil bölgelerine, otellerin olduğu yerlerden yolcunun bu tarafa getirilmesi." değerlendirmesinde bulundu. - Turizmi Geliştirme Fonu Türkiye'deki ve Antalya'daki tarihi, kültürel yerlerin ülkeye giriş yapan turiste tanıtılmasının önemli olduğuna değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Sektöre yön verecek turizmi geliştirme adı altında bir fonu yasalaştırıp, hayatımıza sokacağız. Nedir Turizmi Geliştirme Fonu, sektörden toplanan parayla ilgili tanıtımı, bu fon yapacak. Eskiden bakan değişince, bürokrat değişince strateji değişiyordu, uygulamalar değişiyordu. Şimdi devlet olarak çekiliyoruz, tabii ki fonun içinde oluyoruz, ama geri kalan üyelerin tamamı özel turizm sektöründen temsilciler olacak. Tüm tanıtımdan sorumlu ekipler de profesyonel ekipler oluyor. Çalışanları bürokrat olmuyor, tamamı profesyonel ekip oluyor. Turizm Geliştirme Fonu ile kalıcı, sürdürülebilir orta, uzun vadeli politikalarla turizm yapmaya başlayacağız. 'Artık yönetim değişti, bakan değişti, yeni bir strateji olacak' dönemi bitti." Dünyada en çok turistten gelir sağlayan ülkelerde bu tür fonların kurulduğuna işaret eden Ersoy, aynı sistemi Türkiye'ye getirmekte kararlı olduklarını söyledi. Bu fondan da en fazla yararlanan kentin de Antalya olacağına işaret eden Ersoy, fon ile büyük organizasyonları, dünya çapındaki festivalleri organize edeceklerini bildirdi.