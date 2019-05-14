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“Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu” tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - “Bu rapor, kısa, orta ve uzun vadede sektörün dijitalleşme yol haritasını içeriyor. Bu çalışma, sektörümüz için çok önemli bir referans kaynağı olacak ve dijital dönüşümde büyük bir atılım atmasını sağlayacaktır” - “Dijitalleşme süreci hem turizm sektöründe hizmet verenleri hem de hizmet alan tüketicilerin yaklaşımlarını belirliyor. Tüketiciler, gidecekleri destinasyondan o destinasyonda kalma süresine, karar verme aşamasından rezervasyon yapma şekline kadar tüm adımlarda teknolojiyi kullanıyor” - TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı: - “Ben eminim ki güzel ülkemiz bir yandan kaldıraç gücü yüksek teknolojilerden yararlanması, gerekse kurumlarının ve bireylerinin girişkenliği, yaratıcı düşünce tarzı ve çalışkanlığı ile çok yakın bir sürede turizm sektörünün yıldızını daha da parlatacaktır”

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası sektörümüz için çok önemli bir referans kaynağı olacak ve sektörümüzün dijital dönüşümünde büyük bir atılım atmasını sağlayacaktır.” dedi.

Bağlıkaya, TÜRSAB, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve EY Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası/Seyahat Acentaları Dijital Dönüşüm Raporu”nun açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın çok hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunduğunu anımsattı.

Teknolojinin ve dijitalleşmenin kaçınılmaz şekilde hayatı şekillendirdiği bir dönemde olunduğunu ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Sanayiden endüstriye, sosyal hayattan tüketim alışkanlıklarımıza kadar her şey hızla değişiyor. Bulut sistemi, yapay zeka, sanal gerçeklik, robot teknolojileri, akıllı şehir, nesnelerin interneti gibi birçok yeni kavram hayatımıza girdi. Toplumun her katmanını içine alan bir değişim sürecindeyiz. Hayatlarını teknolojinin şekillendirdiği dijital dünyanın gerçek sahibi olacak bir nesil bizi bekliyor.”

Bağlıkaya, teknolojik alandaki tüm bu gelişim ve değişim sürecinin en çok etkilediği alanların başında seyahat endüstrisinin geldiğine işaret ederek, “Dijitalleşme süreci hem turizm sektöründe hizmet verenleri hem de hizmet alan tüketicilerin yaklaşımlarını belirliyor. Tüketiciler, gidecekleri destinasyondan o destinasyonda kalma süresine, karar verme aşamasından rezervasyon yapma şekline kadar tüm adımlarda teknolojiyi kullanıyor.” diye konuştu.

Artık insanların gidecekleri destinasyona sosyal medya üzerindeki paylaşımlardan ve yakın çevresinin paylaşımlarına göre karar verdiğini aktararak, rezervasyonların da mobil telefonlar üzerinden yapıldığını söyledi.

Bağlıkaya, TÜRSAB olarak turizm sektörünün dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmesi ve rekabet güçlerini artırabilmeleri yönünde bir farkındalık yaratabilmek adına Türkiye Bilişim Vakfı ile ortak bir proje çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, “Bu iş birliği kapsamında uluslararası araştırma şirketi EY ile altı ay süren bir çalışma neticesinde Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporunu hazırladık.” dedi.

Sektörde dijitalleşmenin önemini verilerle açıklayan Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu'na değinen Bağlıkaya, “Bu rapora, kısa, orta ve uzun vadede sektörün dijitalleşme yol haritasını içeriyor. Bu çalışma, sektörümüz için çok önemli bir referans kaynağı olacak ve sektörümüzün dijital dönüşümünde büyük bir atılım atmasını sağlayacaktır. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Hiç bitmeyen sürekli yön değiştiren uzun bir yolumuz var. TÜRSAB olarak bu konunun takipçisi ve destekçisi olacağımızı belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

- “Değişim tehlikenin yanında fırsatları da barındırıyor”

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı da teknolojideki değişimden turizmin de payını aldığını belirterek, küreselleşmenin ve demografik değişimin etkisi göz önüne alındığında belki de en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini kaydetti.

Turizmin geride kalmaması için TÜRSAB’ın kendini çağdaş teknolojilerin ışığında yenileme çabasını saygıyla izlediklerini ifade eden Eczacıbaşı, şunlara vurgu yaptı:

“Dünya her gün hayatımıza giren teknolojilerin ışığında bir kabuk değiştirme sürecine girdi. Değişim tehlikeleri yanında getirebildiği gibi çok daha fazla fırsatları da içinde barındırıyor. Ben eminim ki güzel ülkemiz bir yandan kaldıraç gücü yüksek teknolojilerden yararlanması, gerekse kurumlarının ve bireylerinin girişkenliği, yaratıcı düşünce tarzı ve çalışkanlığı ile çok yakın bir sürede turizm sektörünün yıldızını daha da parlatacaktır.”

- “Acentaların yüzde 51’i müşterilerinin dijital hizmet alma beklentisinin yüksek olduğunu söylüyor”

Rapor hakkında bilgi veren EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri İş Geliştirme Direktörü ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez, yeni kuşağın tatil seçimi konusunda karar vermede çok etkin olduğunu belirterek, yeni kültürel destinasyonların önem kazandığını, çok kuşaklı seyahatin öneminin arttığını, başarı hedefli yolculuk deneyimi ve macera gezilerinin de öne çıktığını söyledi.

Otantik gastronomi turizmine olan talebin arttığına işaret eden Gülez, “Kadın gezginlerin sayısı artıyor ve seyahati şekillendiriyorlar. İş için seyahat edenler geziyi eğlence seyahatine de dönüştürmeye çalışıyor.” dedi.

Gülez, acenta kavramında dijitalleşmenin önemine işaret ederek, seyahat acentalarının yüzde 51’inin müşterilerinin dijital hizmet alma beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirttiğini dile getirdi.

Yapılan araştırmada, her 10 seyahat acentasından 7’sinin dijitalleşmenin turizm sektörü ve kendi şirketleri için pozitif katkı sağlayacağına inandığını aktaran Gülez, seyahat acentalarının yüzde 73’ünün dijital dönüşüm ile rakiplerinden ön plana çıktığını düşündüğünü kaydetti. Gülez, ankete katılanların bütçelerinin çok cüzi bir kısmını dijitalleşmeye ayırdığını söyledi.

Farkındalık oluşmasına ihtiyaç olduğunu, stratejide yer vermek gerektiğini belirten Gülez, dijitalin sunduğu imkanlarla ziyaretçilere iyi deneyim sunulması gerektiğini bildirdi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ise bulutun dijital dönüşümde en önemli parçalardan birisi olduğunu vurguladı.

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