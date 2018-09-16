FİNANS

"Turizm sektörümüz yeni rekorlara koşuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu: - "Gelişmelerini her gün takip ettiğimiz turizm sektörümüz yeni rekorlara koşuyor. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısı, büyük artış göstererek 10 milyonu aştı"

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu, turizm sektörünün yeni rekorlara koştuğunu bildirdi.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'ya bu yıl havayoluyla gelen turist sayısının 10 milyon 47 bin 672 kişiye ulaştığını belirtti.

Turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, 2016'ya göre yüzde 110, tüm dönemlerin en iyi yılı 2014'ün aynı dönemine göre de 621 bin artış gösterdiğini aktaran Uslu, "Gelişmelerini her gün takip ettiğimiz turizm sektörümüz yeni rekorlara koşuyor. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısı büyük artış göstererek 10 milyonu aştı." ifadelerini kullandı.

Uslu, "turizmin başkenti" Antalya'nın 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından bu sene turizm açısından tarihinin en iyi dönemini yaşadığını ve rekor üstüne rekor kırmaya devam ettiğini vurguladı.

Turizmin ülke ekonomisinin yanı sıra tanıtımına da katkı sağladığına dikkati çeken Uslu, şöyle devam etti:

"Kültürel ve insani diplomasinin yeni hedeflere ulaştırılması bakımından da milli bir rol oynayan ve ülkemizin küresel marka değerini güçlendiren turizm sektörümüzün tüm çalışanlarına, sektöre, hükümetimize teşekkür ediyoruz."

Turizmde pazar çeşitliliğinin önemine değinen Uslu, bu yıl Türkiye'nin turizm gelirinin 35 milyar doları, turist sayısının da 35 milyonu aşmasını beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Atay Uslu turizm

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