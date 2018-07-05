FİNANS

Turizm sektörüne 120 yeni otel geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem: - "Bu yıl yabancı oteller zincirine bağlı 120 otel daha açılacak. Bu oteller tamamlandığında ülkemizde yabancı oteller zincirine ait otel sayısı 627'ye yükselecek" - "Oteller 5 yıldızlı olacak. Bu yıl 120 yeni otelin hizmete girmesiyle turizm sektörünün yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin 600 artacak. Otellerin önemli çoğunluğu güney sahillerinde olacak"

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Hasan Erdem, Türkiye genelinde uluslararası otel zincirlerine ait 507 otel bulunduğunu, yıl sonunda bunlara bağlı olarak açılacak 120 otelle sayının 627'ye yükseleceğini belirtti.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizminin son yıllarda dünya genelinde parlayan yıldız olmaya devam ettiğini, ülkeye gelen turist sayısıyla da bunun kanıtlandığını söyledi.

Turizme olan ilginin yerli ve yabancı işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Erdem, bu sayede yeni yatırımların yapıldığını dile getirdi.

Erdem, Türkiye genelinde uluslararası otel zincirlerine ait 507 otel bulunduğunu belirterek, "Bunun 200'e yakını iş adamlarımız tarafından işletiliyor. Kalanları da kendileri işletiyorlar. Bu 507 rakamı çok önemli bir rakam. Türkiye'nin cazip bir turizm destinasyonu olduğunu gösteriyor ancak biz daha fazla yatırım yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Özellikle Körfez Konseyi İşbirliği ülkelerinden Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen çok büyük yatırımcılar bulunduğunu ifade eden Erdem, "Her geçen gün yabancı oteller zincirinin Türkiye'ye olan ilgisi artıyor." diye konuştu.

Erdem, bu yıl uluslararası otel zincirlerine sahip firmaların Türkiye'de yatırım yapmak üzere girişimde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu girişimlerin önemli bölümü yatırıma dönüştü. Bu yıl yabancı oteller zincirine bağlı 120 otel daha açılacak. Oteller tamamlandığında ülkemizde yabancı oteller zincirine ait otel sayısı 627'ye yükselecek. 120 otel 5 yıldızlı olacak. Bu yıl 120 yeni otelin hizmete girmesiyle turizm sektörünün yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin 600 artacak. Bu otellerin önemli çoğunluğu güney sahillerinde olacak. Bunlar Türk turizminin, ülkenin gelişimi açısından son derece önemli."

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Anahtar Kelimeler:
bursa Hasan Erdem TÜRSAB

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