FİNANS

"Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor. Turizmin sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor, özellikle Antalya'da" - "Yeri temizleyen belediye işçisinden esnaf lokantasındaki garsona kadar, otobüs şoföründen taksiciye, pasaport polisinden sokaktaki trafik polisine kadar herkes sektörün bir paydaşı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun Antalya'da erken başlayacağını belirterek, turizmin sezonluk değil yıllık yapılması gerektiğini bildirdi.

Alanya'da beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olan İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden Ersoy, sezon öncesi sektörün taleplerini dinlediklerini belirtti.

Ersoy, turizmin başkentlerinden Antalya'da sezonu değil, turizm yılını konuştuklarını ifade etti.

Turizmin önemine işaret eden Ersoy, "Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor. Turizmin sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor, özellikle Antalya'da. Turizmi 12 aya yaymak sadece bakanlık olarak yapacağımız çalışmalarla mümkün değil. O yüzden belediyeleri tek tek ziyaret ediyorum. Belediyelerle birlikte yapacağımız çalışmalarla bunu 12 aya yaymamız mümkün." diye konuştu.

Hem sektör temsilcileriyle hem belediyelerle toplantı yaptıklarını ifade eden Ersoy, projeleri destekleyerek turizmi 12 aya nasıl yayacaklarını konuştuklarını aktardı.

- "Şehirleri kültür ve sanat açısından geliştirmeliyiz"

"Sonuçta şehirleri hem sanat hem kültür açısından bir yere getiremezsiniz, yaşam tarzını bir seneye çıkaramazsanız turisti 12 ay boyunca buraya getirme şansınız olmuyor. Bu yüzden belediyecilik çok önemli turizm kentlerinde." diyen Ersoy, turizmin sadece sektör paydaşlarıyla yapılacak bir iş olmadığını ifade etti.

Bakan Ersoy, yeri temizleyen belediye işçisinden esnaf lokantasındaki garsona kadar, otobüs şoföründen taksiciye, pasaport polisinden sokaktaki trafik polisine kadar herkesin sektörün bir paydaşı olduğunu anlattı.

"Bunu da başarmamızın, tabana yaymamızın en iyi yolu belediyelerden geçiyor. Bu işi sadece bakanlık olarak yapmayacağız, belediyelerle tabana yayarak yapacağız." diyen Ersoy, bu bağlamda ziyaretlere başladıklarını aktardı.

Paydaşlara ellerinden gelen desteği verecekleri vurgulayan Ersoy, projeleri dinleyeceklerini, talepleri alacaklarını söyledi.

Seçimlerde yeniden aday olan Belediye Başkanı Yücel de bakanlığın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek Bakan Ersoy'a turizmle ilgili rapor sunacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
alanya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm

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