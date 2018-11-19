Turizm tesislerine 8 ayda 2,8 milyar TL teşvik

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - EKONOMİ Bakanlığı, 2018'in 8 aylık döneminde, Türkiye'deki konaklama sektörüne yeni yatırım ve yenileme imkanları için 2 milyar 283 milyon TL teşvik sağladı. Yeni projelerle 6 bin 596 kişiye daha istihdam imkanı doğacak.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Ekonomi Bakanlığı'nın 2018 yılı içinde konaklama sektöründeki yeni projeler ve otellerdeki yenileme yatırımları için sağladığı teşvik tutarını açıkladı. AKTOB'un açıkladığı rakamlara göre, Türkiye konaklama sektörü, 2018'in 8 aylık döneminde 2 milyar 283 milyon TL bütçeli 151 proje için yatırım teşvik belgesi aldı. Ekonomi Bakanlığı'ndan, Ocak- Ağustos döneminde 151 proje için verilen 2 milyar 283 milyon TL bütçeli yatırım teşvikinin 112'sini yeni tesisler oluşturdu. Bütçenin 1 milyar 890 milyon TL'si yeni otel inşaları için, 393 milyon TL'si ise otellerdeki yenileme çalışmaları için kullanılıyor.

Ocak- Ağustos döneminde alınan yatırım teşvikiyle, turizm sektörüne 17 bin 718 yeni yatak ilave olacak. Yenileme çalışmaları kapsamında ise 20 bin 830 yatak yenilenecek. 5 yıldızlı otellerde 11 bin 698 yatak yenilenecek, 6 bin 432 yeni yatak yapılacak. 3 yıldızlı otellerde 705 yenileme, 5 bin 36 yatak yeni ilave, 4 yıldızlı otellerde 3 bin 688 yenileme, 3 bin 831 yeni ilave, butik otellerde 391 yenileme, 1491 yeni ilave, diğer otellerde 362 yenileme, 664 yeni ilave, dağevi olarak da 180 yeni ilave yapılacak.

Yeni yapılacak otellerde 3 ve 4 yıldızlı tesisler ile butik oteller ilk sırada yer alıyor. Bütçedeki harcama açısından ise 5 yıldızlı oteller ilk sırayı alıyor. 8 aylık dönemde yeni otel proje yatırımlarından en çok yararlanan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya ve Samsun oldu. Otel yenilemelerinin merkezi ise ağırlıklı Antalya olmak üzere İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Muğla ve Artvin şeklinde sıralandı. Ayrıca, 151 projeye sağlanan desteklerle toplam 6 bin 596 kişilik istihdam oluşacak. Bu rakamın 5 bin 379'u ise yeni yapılacak otel projeleriyle iş sahibi olacak.

