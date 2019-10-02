SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye turizminde erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı geliştirilerek, Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesi yükseltilecek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete girecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedefleriyle uyumlu eylem ve projeler belirlendi.

Turizm alanında Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının sorumluluğunda, ekonomik dengelenme, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyle nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek projelere de YEP'te yer verildi.

Bu kapsamda, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bu amaçla bir protokol imzalaması bekleniyor. Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesinin artırılması, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pistin hizmete girmesi hedefler arasında bulunuyor.