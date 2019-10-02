FİNANS

Turizm ulaştırma altyapısının güçlendirilmesiyle "uçacak"

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye turizminde erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı geliştirilecek, bu kapsamda Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesi yükseltilerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete sunulacak - İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinin YİD modeliyle 2022'ye kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor - Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili ek turizm planlarının oluşturulması bekleniyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye turizminde erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı geliştirilerek, Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesi yükseltilecek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete girecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedefleriyle uyumlu eylem ve projeler belirlendi.

Turizm alanında Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının sorumluluğunda, ekonomik dengelenme, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyle nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek projelere de YEP'te yer verildi.

Bu kapsamda, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bu amaçla bir protokol imzalaması bekleniyor. Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesinin artırılması, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pistin hizmete girmesi hedefler arasında bulunuyor.

Antalya'daki havalimanları bu yıl ağustos sonu itibarıyla toplam 25,3 milyon yolcuya hizmet verdi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan "turizmin başkenti" Antalya'da havalimanı kapasitelerinin artırılmasıyla şehrin turist çekme potansiyeli daha güçlenecek.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 500 metrelik ikinci pistin yapımı devam ediyor.

Yıl sonunda yapımı tamamlanması beklenen bu pistin hizmete alınmasıyla, mevcut pist bakıma girecek. Buradaki bakımın tamamlanmasının ardından iki pist aynı anda hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle bu yıl ağustos sonu itibarıyla 23,5 milyon yolcu tarafından kullanılan havalimanındaki kapasitenin yıllık 65 milyona çıkması hedefleniyor.

- Yenikapı Kruvaziyer Limanı

Ayrıca, YEP kapsamında, İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı etüt projesinin de yapılarak yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 2022'ye kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yıllık cirosu 35 milyar doları bulan, 28 milyon yolcunun seyahat ettiği dünya kruvaziyer turizminden alınan payın artırılmasında, altyapı çalışmaları ve yeni limanların yapılması kritik önem taşıyor.

Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nin gerçekleştirilmesiyle Türkiye'de kruvaziyer sektörünün gelişmesi ve turizm gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

- Uzak Doğu için ek plan

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili ek turizm planları oluşturulması da YEP çerçevesinde gerçekleştirilecek eylemler arasında bulunuyor.

Pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında bu ülkeleri hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etmişti. Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, 2020'nin de Türkiye-Kore Turizm Yılı olması çağrısında bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı tanıtım toplantısında, ülkenin tanıtımında Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağını vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2020-2022 turizm yeni ekonomi programı YEP

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