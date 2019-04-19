ALİ BALLI - Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, turizmin ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Tüm sektörlere olduğu gibi, turizm sektörüne de çok önemli yatırımlarımız var. Turizm, Türkiye'nin ihracatla birlikte en yüksek döviz kazandırıcı faaliyet gösteren sektörlerin başında geliyor" dedi.

Bodrum'da, "Turizmde Dijital Dönüşüm" temasıyla turizm sektöründeki gelişmelerin ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin ele alındığı "Akbank Turizm Buluşmaları" başlıklı toplantı düzenlendi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana, Türkiye'nin farklı turizm bölgelerinde toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akbank olarak turizm sektörüne de yatırımlar yaptıklarına işaret eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Tüm sektörlere olduğu gibi, turizm sektörüne de çok önemli yatırımlarımız var. Turizm, Türkiye'nin ihracatla birlikte en yüksek döviz kazandırıcı faaliyet gösteren sektörlerin başında geliyor. Turizm, ülke ekonomisi açısından son derece önemli. Türkiye bütün dünyadaki turizm hareketleri içerisinde en fazla turist çeken altıncı ülke konumunda. Ülkenin sahip olduğu bu kaynakları ve fırsatları, daha fazla gün yüzüne çıkartmak, Türkiye'nin buradan daha fazla fayda elde etmesini sağlamak açısından biz de banka olarak turizm sektöründe faaliyet gösterenlere her anlamda desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Yatırım konusunda özellikle krediler tarafında turizmcilere sağlamış olduğumuz uzun ve kısa vadeli yatırım desteklerimiz var."

Türkiye'ye gelen turistlere en iyi şekilde hizmet verdiklerine değinen Oğuz, "Sahil şeridinde ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki şubelerimizde, yabancı dil bilen personelimizle en iyi bankacılık hizmetlerini sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

