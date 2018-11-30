FİNANS

Turizm yatırımlarına taksit düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının satışına ilişkin yararlanma bedelinin taksitli ödemelerinde düzenleme yapıldı - Buna göre yararlanma bedeli, yüzde 25'i peşin olmak üzere toplam 5 taksitle ödenebilecek

Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının satışına ilişkin yönetmelik değişikliğiyle yararlanma bedelinin taksitlerinde düzenleme yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce talep edilmesi halinde biri peşin olmak üzere 4 eşit taksitle ödenen yararlanma bedeli, yapılan değişiklikle artık yüzde 25'i peşin olmak üzere toplam 5 taksitle ödenebilecek.

Ayrıca tesislerin yenilenmesi halinde, yararlanma bedelinin ödeme şekli ve süresi ile yükümlülüklerine ilişkin maddede de düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla 4 yıl içerisinde turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, bu belgenin alınmasını müteakip, peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde 25'i, taksitli ödemede ise taksitlerin tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde 25'ini karşılayan taksit tutarı ve faizi, yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ilerideki borçlarından mahsup edilecek.

Vadesi gelmeyen taksitlerin, yararlanma bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden kısmı ise tahsil edilmeyecek.

İşte en çok satan iPhone!İşte en çok satan iPhone!
Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyorTarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor
Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildiAyakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

2019'da ne kadar tatil yapacağız?

2019'da ne kadar tatil yapacağız?

Gelir testinde son gün 30 Kasım

Gelir testinde son gün 30 Kasım

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.