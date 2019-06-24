HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar, yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Rusya'da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere gitmesinin ve tatil yapmasının yasaklandığını anımsattı.

Son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye'de tatil yapamadığını aktaran Ayık, bu yasağı kaldıran kararın ise geçen hafta Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev tarafından imzalandığını belirtti. Bu kararın son derece önemli olduğuna işaret eden Ayık, şunları söyledi:

"Rusya'da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2,5 milyonluk bir potansiyel. Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde de ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir. Bunun da önümüzdeki süreçte Rusya Federasyonu'ndan gelecek misafir sayılarına son derece olumlu katkılar yapmasını bekliyoruz."