FİNANS

Turizmcide "Rus polisi" sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Rusya'da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2,5 milyonluk bir potansiyel" - "Gerçek rakamsal artışları 2020 yılında net olarak görebiliriz. Tahminlerimize göre Rus ziyaretçi sayısında minimum bir milyonluk bir artış bekliyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de tatil yapmalarına izin verilen Rus polisi, aileleriyle yaklaşık 2,5 milyonluk potansiyel oluşturuyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar, yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Rusya'da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere gitmesinin ve tatil yapmasının yasaklandığını anımsattı.

Son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye'de tatil yapamadığını aktaran Ayık, bu yasağı kaldıran kararın ise geçen hafta Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev tarafından imzalandığını belirtti. Bu kararın son derece önemli olduğuna işaret eden Ayık, şunları söyledi:

"Rusya'da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2,5 milyonluk bir potansiyel. Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde de ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir. Bunun da önümüzdeki süreçte Rusya Federasyonu'ndan gelecek misafir sayılarına son derece olumlu katkılar yapmasını bekliyoruz."

Ayık, uzun süre Türkiye'ye gelemeyen bu insanların Türkiye'yi özlediğini vurguladı.

Kararın yeni olması nedeniyle henüz rakamlara yansımadığını ifade eden Ayık, "Sonbahar döneminden itibaren rakamlardaki yansımasını göreceğiz. Gerçek rakamsal artışları ise 2020 yılında net olarak görebiliriz. Tahminlerimize göre Rus ziyaretçi sayısında ilave minimum bir milyonluk bir artış bekliyoruz." dedi.

- "Çok ciddi bir hareketlilik sağlanacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye turizmi açısından önemli bir karar olduğuna dikkati çekti. Son 4 yıldır Rus polisinin farklı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Atmaca, "Daha önceden Türkiye'de tatil yapmış Rus güvenlik görevlileri vardır, bu kişiler gerek hizmet kalitesi gerekse ürün çeşitliliği açısından yeniden ülkemizi tercih edeceklerdir." diye konuştu.

Özellikle temmuz ayından sonra bir hareketlilik beklediklerinin altını çizen Atmaca, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir hareketlilik sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren hareketlilik başlar. Ama karar yeni açıklandı. Tatil planlarını önceden yapmış olanlar vardır. Bu açıdan bu kararın ileriki yıllarda net olarak etkisini göstereceğini düşünüyoruz. Aileleriyle düşünürsek en az bir milyonluk bir potansiyeli ülkemizde görebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
polis rusya turizm TÜROFED Başkanı Osman Ayık

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