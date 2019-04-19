Turizmciler istihdama çözüm bekliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - EYLÜL ayında hayata geçirilmesi planlanan turizm master planı, turizm camiasında sevinçle karşılandı. Geçen yıla göre ilk üç ayda yüzde 23'lük büyüme yakalayan Antalya'daki turizmciler, master planla istihdam sorunlarının çözümünü talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' başlığı altında bir dizi reform açıkladı. Kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan reformlar arasında yer alan turizm master planıyla; turizmde ülke ve destinasyon çeşitliliği, turist sayısı, turist başına düşen geliri artırıp 4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak hedeflendi. Reform, turizmin başkenti Antalya'daki turizmciler tarafından sevinçle karşılandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2023 yılı turizmde hedeflenen rakamlara, ancak bu şekilde hazırlanan bir master planla ulaşılabileceğini söyledi. Arzuladıkları tüm kriterlerin master planda yer almasıyla turizmde elde edilecek gelirin artacağını belirten Atmaca, “Hep konuştuğumuz fiyatların artması konusu artık gerçekleşebilecek. Tesislerimiz standart bir kaliteye sahip olacak. Münferit tanıtımdan ziyade birlikte yola çıkacağız" dedi.

İLK 3 AYDA YÜZDE 25 ARTIŞ

2018 yılına göre 2019 yılı turizm gelirlerini ve sezonu değerlendiren Atmaca, Türkiye genelinde yüzde 7.60, Antalya özelinde ise ilk üç ayda yüzde 25'lik büyüme yakaladıklarını ifade etti. Nevruz'un beklenenin altında bir hareketlilikte geçtiği vurgusunu yapan Başkan Atmaca, “Ruslarda geçen yıla göre yüzde 74'lük artış var. Bu çok iyi bir sayı. Kışı iyi geçirmek adına bu sayılar çok sevindirici. Geçen yıl 14 milyon turist gelmişti. Bu sene 16 milyon olabilir mi? Olabilir gibi görünüyor. Şu ana kadar yaşadığımız tek olumsuzluk İran'daki devalüasyondan kaynaklı Nevruz'un az sayıda geçmesi" diye konuştu.

İç pazarda seçimden dolayı çok az bir daralma yaşadıklarını, ancak bunun da düzeleceğini düşündüklerini belirten Başkan Ülkay Atmaca, rezervasyon sayılarının memnun edici olduğunu söyledi.

'İSTİHDAMDA HALA İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ'

Turizmdeki iş gücünü sektörün yaşadığı dalgalanmalar nedeniyle ellerinde tutamadıklarını ve farklı sektörlere geçen kalifiye personeli geriye döndüremediklerinden yakınan Ülkay Atmaca, “İstihdamda hala istediğimiz yerde değiliz. İstediğimiz sayıda çalışan sayısına sahip değiliz. Otellerde çalışmak için çok sayıda yabancı çalışan geliyor. Bir tenis hocasını Romanya'dan getirmek doğal. Bir dansçıyı Ukrayna'dan getirmek normal. Ama garsonluk ve mutfak işlerinde biz Türk misafirperverliğinden kaynaklı daha iyi hizmet verebiliyoruz. O nedenle orada yerli personel istihdam etmeye çalışıyoruz" dedi. Atmaca, iş gücü konusunda yapılacak teşviklerle bu sorunun da ortadan kalkabileceğini belirtti.

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