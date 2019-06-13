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Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Turizmciler ve havayolu şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarmasının iki sektöre de doping etkisi yaratacağını duyurdu.

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Haziran (DHA)- Turizmciler ve havayolu şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarmasının iki sektöre de doping etkisi yaratacağını duyurdu. İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, alınan kararın sektöre yüzde 20 ilave etki yapacağını söylerken, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise, taksitlerin artmasının sektöre canlılık ve hareket getireceğini dile getirdi. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ise kararın havayollarına çok olumlu yansıması olacağına dikkat çekerek, “Havacılık sektörüne kararın yüzde 7-8 ilave bir yansıması olacağını düşünüyorum” dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarmasını iki sektörün önde gelen temsilcileri Demirören Haber Ajansı’na(DHA) değerlendirdi. Sektör temsilcileri kredi kartı taksit sayasının artırılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladılar. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Kredi kartı taksitlerinin artması çok olumlu bir karar oldu. Daha önce taksit kısıtlaması vardı, artması sektöre canlılık ve hareket getirecek. Bu karar alımları kolaylaştıracaktır. En kısa sürede bunun etkisini görürüz. Turizm de iyi gidiyor” diye konuştu. “Karar kültür hazinesi şehirlerimize olumlu yansıyacak” Kredi kartı taksit sayısının artırılmasının yurt içinde kültür hazinesi şehirlere de önemli yansımaları olacağına dikkat çeken İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, “Hemen bayram ertesi böyle bir çalışmanın yapılmış olması turizm sektörü açısından sevindirici bence bu şekilde devam etmeli. Özellikle de bunu yurt içi turlar da sağlanıyor olması genel olarak ülkemizdeki kültürel mekanların ve kültür hazinesi şehirlerimizin gezilip görülmesine farklı bir fırsat tanıyacaktır diye düşünüyorum. Alınan karar daha geniş kitliler tarafından bu şehirlerin ekonomisine katkı sağlayacak. Bu karar doping etkisi yaratacaktır” şeklinde konuştu. “Kararın sektöre ilave yüzde 20 etkisi olacağını düşünüyorum” İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, “Şu an mevcut durumda kredi kartı taksitlerinin artmasının sektöre yaklaşık yüzde 20 daha etkisi olabileceğini düşünüyorum” dedi ve ekledi: “Sonbahar ve kış döneminde ise bir sonraki sezona yönelik bugünden alınmış bir karar farklı yönde etki yapacaktır. Kurban Bayramı tatilinde bu kredi kartı taksit sayısının artırılması da en az yüzde 20-25 etki oluşturacaktır” “Havacılık sektörüne yüzde 7-8 ilave yansıması olacak ” BDDK’nın havayolları harcamalarında taksit sayısının 12’ye çıkarılması kararını çok olumlu bulduğunun altını çizen Onur Air Genel Müdürü ve TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Teoman Tosun kararın yüzde 7-8 arasında havayolu sektörüne ilave yansıması olacağı ön görüsünde bulundu. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasını gayet olumlu bulduğunu ifade eden Tosun, “Hükümet ekonomik tedbirleri çok çabuk alıyor. Kredi kartının taksitlendirilmesi insanlara bir nefes aldırıyor. Bunu ne kadar uzun aya yayarlarsa o kadar daha rahat ödeme imkanı buluyur vatandaşlarımız. Bunun süresini kısınca kredi kartını kullanmamaya insanları itiyoruz .Bu taksitlendirmenin süresini ne kadar uzatırsak insanların harcamaya yatkınlıkları fazlalaşıyor.Dolayısıyla bunun için de uçağa yönelik seyahatlere de taksit sayılarının artırılmasını çok olumlu karşılıyorum. Bu kararın sektöre yüzde 7-8 yansıması olsa bile büyük rakam olur. Taksit sayısının artırılmasının sektörümüze yüzde 7-8 ilave bir yansıması olacağını düşünüyorum” dedi. “Turizm çok iyi gidiyor, daha çok uçak bulsak daha çok uçarız” Onur Air Genel Müdürü ve TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Teoman Tosun, geçen yıl 850 bin turist getirdiklerini ve bu yıl ise 1 milyon 200 bini hedeflediklerini söyledi. Özellikle güneye yönelik operasyonlarının çok iyi gittiğine dikkat çeken Tosun, “Biz geçen yıl Antalya’ya turist taşıyan ikinci taşıyıcıydık. Bu yıl biri hedefledik. Dolayısıyla Antalya tarafı çok iyi gidiyor.Ege’de çok iyi gidiyor.İngiliz ve Rus turistlerin gelmesi çok iyi durumda. Maşallah diyoruz. Dolayısıyla 2019 yılındaki beklentilerimiz hem taşıma hem turizme beraber odaklanırsak çok iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum. Toplam uçak sayımız da 33 oldu.Turzmin iyi gitmesi de uçak sayımıza olumlu yansıdı.Hala uçak arıyoruz. Bizim 33 tane uçağın içinde 11 tane de büyük gövdeli Airbus 330 uçağı var. Bunların hepsini Türkiye’ye gelen talepte bulunan acentelere uçaklarımızı seferber ettik.Daha çok uçak bulsam daha çok uçak seferlere koyacağız” şeklinde konuştu.

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Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacakTurizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak
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