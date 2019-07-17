FİNANS

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek talep

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve önceden açıklanması ile yerli turistte önemli bir hareketlilik yaşayan turizm sektörü, Kurban Bayramı tatili için de aynı beklenti içine girdi - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti.

Turizm sektöründe iç pazarda her yıl önemli bir gelişme yaşandığını ancak henüz arzu ettikleri rakamlara ulaşamadıklarını dile getiren Ayık, iç pazarın canlanmasında bu tür blok tatillerin ciddi ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığını hatırlatan Ayık, 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade etti. Böyle bir karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni eden Ayık, şunları söyledi:

"Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde bir doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor, ayrıca fiyatlar da daha yukarılarda oluyor. İç pazarda seyahat etmeyi planlayan misafirlerimizin alım gücü zorlanıyor."

Turizm sektörü olarak blok tatillerin çok önceden açıklanması gerektiğini vurgulayan Ayık, gelecek yıldan itibaren bu taleplerinin dikkate alınması temennisinde bulundu.

- "Ramazan'da pozitif etkilerini gördük"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, blok tatillerinin önceden açıklanmasının hem yerli turist hem de turizm sektörü açısından son derece yararlı olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin iç pazarı hareketlendirdiğine işaret eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek vatandaş gerekse turizm sektörü Kurban Bayramı için de 9 günlük bir tatil bekliyor. Böyle bir karar verilirse ve bir an önce açıklanırsa hem iç pazarın daha da canlanması hem de vatandaşımızın daha uygun şartlarda tatil yapma imkanına kavuşması sağlanır. Ramazan Bayramı'nda hemen hemen tüm tesislerimizde doluluk oranı yüzde 99'lara ulaşmıştı. Aynı hareketliliği Kurban Bayramı'nda da yaşamak istiyoruz. Ramazan'da pozitif etkilerini gördük, Kurban'da da görmek istiyoruz."

Atmaca, bu tür tatillerin özellikle kış döneminde planlanması ve açıklanması gerektiğini vurguladı.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandıSabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı
Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttıSektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Osman Ayık turizm

En Çok Okunan Haberler

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İstifa edeceğini açıkladı! İşte sebebi

İstifa edeceğini açıkladı! İşte sebebi

Dolarda gözler S-400 açıklamalarında!

Dolarda gözler S-400 açıklamalarında!

Motorin ve benzine zam geldi!

Motorin ve benzine zam geldi!

Fiyatlar el yakıyor...

Fiyatlar el yakıyor...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.