FİNANS

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, turizmin önünde olağanüstü hal (OHAL) yönetimi nedeniyle bazı engeller olduğunu belirterek, "OHAL'in kaldırılması lazım.

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, turizmin önünde olağanüstü hal (OHAL) yönetimi nedeniyle bazı engeller olduğunu belirterek, "OHAL'in kaldırılması lazım. Çünkü pazarımızın çoğu Avrupa. Avrupalılar demokratik ülkelere seyehat ediyor, yatırımcısı da hakkını hukuk karşısında arayabileceği ülkelerle işbirliği yapmak istiyor" dedi.
İzmir'de, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) üyesi, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) 20'nci olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ile birlikte çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Mevcut başkan Mehmet İşler'in başkanlığında tek listeyle gidilen genel kurulda, sektörle ilgili gelişmeler ve Türk turizminin güncel sorunları ile turizmcilerin beklentileri ele alındı.
İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, il genelinde turizm verilerinin yeniden toparlanmaya başladığını belirterek, sadece mayıs ayında yüzde 32 turist artışı olduğunu belirtti. Karaçanta, "İzmir'de 2018 yılı itibarıyla toplam yatak kapasitesi 50 bin civarındadır. 27 tesis çevreye duyarlı tesis belgesine sahiptir. Planlamalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ön izinlerle birlikte planlamalar bittiğinde yatak sayımız artacak. İlimizde mavi bayraklı plaj ve marinaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 56 adet mavi bayraklı plaj, 3 mavi bayraklı marina ve 1 mavi bayraklı yat bulunmaktadır. İlin kültür ve turizm değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler devam ediyor" dedi. Karaçanta, Tire ve Bergama'da müze yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 9 Eylül'de İzmir Turizm Merkezi'nin açılacağını söyledi.
'AVRUPALILAR DEMOKRASİ İSTİYOR'
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, üç yıllık dönemin sonunda olağan genel kurula gidilirken Türk turizminin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. TÜROFED'de de yeni dönemde başkanlık görevine hazırlandığını anlatan İşler, ETİK'te son kez aday olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçiminin ardından turizm adına iyi gelişmeler olmasını umut ettiklerini belirten İşler, "Yabancı yatırımcılarla konuşuyorum. Hepsi yatırım yapmak için bekliyor. Bize ilk sundukları gerekçe olağaüstü hal. Bunu söylediğimizde FETÖ'cü olmakla suçlanıyoruz. OHAL'in kaldırılması lazım. Çünkü pazarımızın çoğu Avrupa. Avrupalılar demokratik ülkelere seyehat ediyor, yatırımcısı da hakkını hukuk karşısında arayabileceği ülkelerle işbirliği yapmak istiyor" diye konuştu. İşler, bir turizmci olarak 10 yıllık anlaşma yaptığı bir firmanın 8'inci yılında ülkeden çekildiğini belirterek, "Akşam yatıp sabah kalktıklarında tereddüt yaşıyorlar. İstikrar ve sürdürülebilir ortam gerekli. Bu ülke 2 yıldır OHAL ile yönetiliyor" dedi.
'TURİZMCİNİN ÖNÜ AÇILSIN'
Turizmcilerin çok bunaldığını dile getiren Mehmet İşler tek isteklerinin istikrar olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:
"Son iki yılda başımıza gelmeyen kalmadı. Döviz yukarı çıkıyorsa arkasından et, elektrik, su da çıkıyor. Turizmin önünde bekleyen problemleri saymakla bitiremeyiz. Mevzuatlar, elektrik, su indirimi, yabancı çalıştırma, ecrimisil bunlardan sadece bazıları. Bizim isteğimiz turizmcinin önü açılsın. İzmir'de toprak, tarihi eser, deniz, gastronomi ve kongre var. Antalya, domates ve patlıcan ekerken turizme yöneldi. Belediye ile işbirliği yapıyor, fuarlara katılıyorlar. Biz İzmir'de kendi aramızdaki kopukluğu da bitirmeliyiz."
TRAVEL TURKEY ELEŞTİRİSİ
İzmir'deki en büyük fuarlardan biri olan ve TURSAB-İZFAŞ ortaklığında düzenlenen Travel Turkey'de yerli turizme daha fazla katkı sağlanması gerektiğini savunan İşler, "İzmir’i parlatmalıyız. Mum dibine ışık vermez. Bu fuarda siz otelcilerin olması lazım iken, Travel Turkey, yerli turistin yurtdışına çıkmasını sağlayan bir fuar oldu. 3 gün oteller doluyor diye aldanmayın. Bu fuarı İzmir'e turist getiren bir fuar haline getirelim istiyorum" dedi.
'BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYAMADIK'
İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı da konuşmasında Türkiye'nin turizm açısından potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'nin açık hava müzesi gibi olduğunu söyleyen Taşbaşı, "Sektörün gayretinin yanı sıra İzmir'de bir şey eksik. İzmir'de birlikteliği sağlayamadık. Bu şehirde kavga olmuyor ama herkes birbirine küskün. Bunların çok doğru olmadığını düşünüyorum. İzmir turizmden yeterli pay alamadı. Direkt uçuşlar olmadığı için yeterli turist alamadık. Ege'nin denizi temiz. Bodrum'dan farkımız yok. Elimizdeki kıymeti iyi bilelim. Otelciler TBMM'de de olmalı ve sorunları dile getirmeli" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ETİK'in mevcut başkanı Mehmet İşler, tek listeyle girdiği seçimde tekrar başkan seçildi.

FOTOĞRAFLI

Turizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebiTurizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebiTurizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebiTurizmcilerden 'OHAL kaldırılsın' talebi

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay KartallıoğluCarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu
BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsatBMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Kid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

Kid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.