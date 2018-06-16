ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin, UBER'in vergisini ödeyen bir kurum olarak Türkiye'de faaliyet göstermesi halinde buna itiraz etmeyeceklerini belirterek, "Şu anda hem mali anlamda çok sağlıklı değil hem de Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün belgelerini almadan hareket ediyorlar. Bu sıkıntılı bir durum." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UBER uygulamasının avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da bulunduğunu, özellikle mevcut taksilerle karşılaştırıldığında UBER araçlarının çok daha kaliteli olduğunu söyledi.

Pek çok taksicinin devletin sağladığı vergi kolaylıklarına karşın araçlarını yenilemediğini anlatan Şahin, "Bir turist ve yolcu olarak eski bir taksiye binmek yerine daha yeni bir araca sahip, kravat takmış bir şoförle seyahat etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

Şahin, UBER'in sağladığı avantajlara rağmen Türkiye'deki sisteme uygun şekilde çalışması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: