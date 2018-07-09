FİNANS

Turizmcilere fuar ve tanıtım desteği müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışındaki grup katılımcıları için sağlanan destek tutarının üst limiti 20 bin dolardan 50 bin dolara yükseltildi - Grupların reklam faaliyetleri için ödenecek destek tutarı da 150 bin dolardan 250 bin dolara çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına, Bakanlık standı dışındaki grup katılımcıları için destek tutarının üst limiti 20 bin dolardan 50 bin dolara, reklam faaliyetleri için ödenecek destek tutarı da 150 bin dolardan 250 bin dolara yükseltildi.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan grup olarak bölge tanıtımı yapacak katılımcıların yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50'si ödenecek. Bu miktarın üst limiti her fuar için 20 bin dolardan 50 bin dolara çıkarılırken, bireysel katılımcılar için 10 bin dolar olarak kaldı.

Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek tutarının bireysel faaliyetler için 40 bin dolar olan üst sınırı değişmezken, grup faaliyetleri için anılan tutar 150 bin dolardan 250 bin dolara çıkarıldı.

Önceki düzenlemede desteklerden bir önceki mali yıl içinde 1 milyon dolar ve muadili dövizi yurt dışından sağlayan kuruluşlar yararlandırılırken, söz konusu döviz girdisi tutarı 750 bin dolara düşürüldü.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı
Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyorBu lisenin mezunları işsiz kalmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek fuar resmi gazete turizm

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Junioshow Fuarı sona erdi

Junioshow Fuarı sona erdi

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.