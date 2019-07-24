Turizmcilerin yüzü, Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek." dedi.

Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, Türkiye'nin şu anda turizmde yüksek sezonu yaşadığını belirterek, yabancı ziyaretçi talebinin oldukça yüksek olduğunu, otel ve bölge doluluklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.

Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde de ciddi bir hareketlilik bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu hareketliliğin üstüne bir de bayram tatili eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirileceğini kaydetti.

- "(Bayram tatilinin henüz uzatılmaması) Turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum"