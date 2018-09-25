"Turizmde 13 milyon düzeyini aşıyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizmde büyümenin son günlerde yüzde 21-22 düzeyinde olduğunu belirterek, bu yıl turist sayısının 13 milyonu aşacağını söyledi.

Çetin, ATSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Türkiye için önemli bir risk konusunun Suriye ve İdlib meselesi olduğunu ancak Türkiye'nin İdlib'de şu ana kadar başarılı bir diplomasi yürüttüğünü kaydetti.

Son dönemde Avrupa ile ilişkilerin düzeldiğini anlatan Çetin, "ABD ile ilişkilerde de bir sakinleşme görüyoruz. Bunlar da dış ilişkilerde başarılı adımlardır." dedi.

Güçlü bir merkezi idarenin, güçlü yerel yönetimle başarılı olduğunu, illerde valilikler ve belediyelerin güçlenmesi gerektiğini aktaran Çetin, bunlar yapıldığında Türkiye ekonomisinin daha güçlü ve dinamik hale geleceğini vurguladı.

Antalya ekonomisine değinen Çetin, "Turizmde büyüme son günlerde yüzde 21-22 düzeyinde, bu yıl turist sayısında 13 milyon düzeyini aşıyoruz. Eğer kur şoku yaşamasaydık, bu yıl Antalya için çok daha başarılı bir yıl olacaktı. Turizm sayesinde şu ana kadar birçok ilden ve kentten daha iyi durumdayız." dedi.

Çetin, Antalya'da düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmak için bankalarla görüştüklerini de sözlerine ekledi.

