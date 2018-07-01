HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Hasan Erdem, Türkiye'de turizm işletme ve yatırım belgeli tesislerdeki yatak kapasitesinin bir milyon 200 bine yaklaştığını belirterek, "İleride altyapısı müsait olan bu ülkede 1,5 milyona da çıkabilir yatak kapasitesi. Bunun için de ülkemizi daha iyi tanıtmamız, daha çok çalışmamız gerekir." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRSAB olarak turizmde bu yıl koydukları hedeflere yavaş yavaş yaklaştıklarını, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl daha başarılı ve verimli sezon geçirdiklerini ifade eden Erdem, "İlk 5 aylık döneme bakıldığında Türk turizminde bir ilki yaşadığımızı görüyoruz. İlk 5 aylık dilimde ilk defa 11 milyon 500 bin turist ülkemizi ziyaret etmiş. Bu da zirveyi yakaladığımız bir dönemdir. Bu da ne kadar mutlu olduğumuzu ve geleceğe bakış açısından umutlu olduğumuzu gösteren bir rakamdır." diye konuştu.

- Hedef 35 milyon turist

Erdem, bu yıl 35 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Belki bu sayı 40 milyona çıkabilir. 30 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunun için de tesislerimiz, yatak kapasitemiz, altyapımız müsait çünkü biz turizm sektöründe nereden nereye geldiğimiz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.