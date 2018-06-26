FİNANS

"Turizmde 2014 rakamlarını haziran itibarıyla geçmiş bulunuyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin: - "Avrupa ülkelerinde Norveç dışında yüksek artışlar görüyoruz. Norveç artışı yüzde 14'te kalmış. Turizmde 2014 rakamlarını haziran itibarıyla ilk kez geçmiş bulunuyoruz" - "Soğan, patates üretimi düştü diye yazan var, oysa resmi verilere göre ciddi bir üretim düşüşü yok. Hatta martta '400 bin ton patates depolarda çürüyecek, para etmiyor' diye demeçler verildi" - "Son birkaç günde domates fiyatları artmaya başladı. Mayıs sonunda halde domates fiyatı 1,5 liraydı, bugünlerde 3 lirayı buldu. Domates güvesi, üretimi düşürdü, ihracatta artış oldu"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında yüksek artışlar görüldüğünü belirterek, "Turizmde 2014 rakamlarını haziran itibarıyla ilk kez geçmiş bulunuyoruz." dedi.

Çetin, ATSO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısında, büyük ve önemli bir seçimden çıkıldığını, Türk milletinin demokratik olgunluk içerisinde, yüksek bir katılımla seçimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Turizmde Türkiye ortalamasının üzerinde artış olduğuna dikkati çeken Çetin, kayıtlı istihdam artışında Antalya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

Son günlerde soğan, patates, Antep fıstığı fiyatlarının gündeme geldiğini aktaran Çetin, "Üretim düştü' diye yazan var, oysa resmi verilere göre ciddi bir üretim düşüşü yok. Hatta martta, '400 bin ton patates depolarda çürüyecek, para etmiyor' diye demeçler verildi. Sonra patatese ihracat iadesi desteği verildi. Fakat hazirana kadar ihracat artışı olmadı, haziranda ihracatın arttığı görülüyor." diye konuştu.

Çetin, Antalya'da bir haftalık fıstık boykotu yapacaklarını ifade ederek, fiyatı yüksek olduğu için fıstıklı baklava yerine fındıklı, zeytinli, kaymaklı, portakallı, tahinli baklava gibi yenilikler başlayacağını dile getirdi.

Son günlerde domates fiyatlarının artmaya başladığını savunan Çetin, "Mayıs sonunda halde domates fiyatı 1,5 liraydı, bugünlerde 3 lirayı buldu. Domates güvesi, üretimi düşürdü, diğer taraftan ihracatta artış oldu. Ayrıca sera üretiminin sonuna yaklaştığımız için fiyatlar arttı." dedi.

- "Turizmdeki rakamları 4 yıl sonra ilk kez gördük"

Turizmdeki gelişmenin bu yıl olumlu beklentileri doğruladığına değinen Çetin, şöyle konuştu:

"Avrupa ülkelerinde Norveç dışında yüksek artışlar görüyoruz, Norveç artışı yüzde 14'te kalmış. Turizmde 2014 rakamlarını haziran itibarıyla ilk kez geçmiş bulunuyoruz. Turizmde en yüksek yılımız 2014'tü. Yani 2015'te düşüş başlamıştı, 2016 kriz yılıydı, 2017 toparlanma başladı ve daha yeni 2014 rakamlarını aşmaya başladık. Son iki cumartesi günü arka arkaya günlük turist girişi 79 bini aştı. Bu da 4 yıl sonra ilk kez gördüğümüz rakamlardır. Sadece turist saymak istemiyoruz. Katma değeri de artırmak gerekiyor. Turizmde inovasyona, yeni ürünler geliştirmeye ihtiyaç var."

Rusya ve Almanya pazarlarına, her şey dahil deniz turizmine bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Çetin, artık deniz turizminde yeni yatak yatırımı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Çetin, Antalya Mücevher Festivali'ni düzenlemek istediklerini belirterek, alışveriş turizmini canlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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