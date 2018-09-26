FİNANS

"Turizmde 2019-2020, meyve toplama sezonu olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Turizmde 2017 toparlanma yılı, 2018 sıçrama, 2019-2020 ise esas meyve toplama sezonu olacak. Özellikle rakamsal ve gelir olarak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde 2017'nin toparlanma, 2018'in sıçrama yılı olduğunu belirterek, "2019-2020 ise esas meyve toplama sezonu olacak." dedi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) eylül ayı değerlendirme toplantısına katıldı.

Karaloğlu, 2016'da göreve başladığında Antalya'daki en büyük problemin turizm sektöründe olduğunu, Kemer'deki otellerin yüzde 40'ının kapalı bulunduğunu anımsattı. Sektörün hızlı şekilde toparlandığını aktaran Karaloğlu, "2017'de 10 milyon rakamını size güvenerek söyledim. Ben sektöre ve Antalya'ya güveniyordum. Bu krizi Antalya'nın çok rahat aşabileceğini biliyordum. Öyle de oldu. Turizmde 2017 toparlanma yılı, 2018 sıçrama, 2019-2020 ise esas meyve toplama sezonu olacak. Özellikle rakamsal ve gelir olarak. 2019-2020 sezonunda turist başına bin doların üzerine çıkacağız. Bu başarı hepimizin, sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'da sektörde en önemli sorunun mevsimsellik sorunu olduğunu anlatan Karaloğlu, turizmi 12 aya yaymak için çalışmak gerektiğini bildirdi.

Karaloğlu, yeni şeyler düşünüp, yeni şeyler tasarlamak gerektiğini vurgulayarak, ürünü ve pazarı çeşitlendirmeden, derinleştirmeden, markayı güçlendirmeden, yeni yatırım stratejileri yapmadan sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Kentte bir alt destinasyon seçerek, bu bölgede farklı şeyleri deneyerek başarıya ulaşmayı amaçladıklarının altını çizen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için de en uygun alt destinasyon Kemer'dir. Kemer son derece butik bir şehir. Kemer sadece konaklama tesisleriyle değil, tarihi varlığı, kültürü, doğal güzellikleri, Phaselis, Tahtalı, Göynük Kanyonu, Çıralı gibi sahip olduğu dünyaca ünlü merkezleriyle bu işe en uygun şehirdir ama bunu yapabilmek için sadece otelleri açık tutmak yetmez. Buraya gelecek insanları memnun edecek kaliteli yeme içme mekanlarımız olmazsa, kaliteli eğlence mekanlarımız, kaliteli alışveriş mekanlarımız olmazsa insanları 12 ay Kemer'e getirmemiz mümkün olmaz. Bunun için kendi ezberlerimizi bozmamız lazım."

Turizmin çevreyle birebir ilişkili olduğuna değinen Karaloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesini Antalya'daki otellerin uygulaması için de çağrıda bulundu.

Antalya'nın sektörde en şanslı dönemini yaşadığını ifade eden Karaloğlu, "Antalya için çalışan bir bakanımız vardı, Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi bir de sizin içinizden gelen, Türkiye'de turizmin en yenilikçi isimleri arasında olan, sizin de bizim de derdimizi çok iyi bilen Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanımız oldu. Bunu Antalya için fırsata çevirmeliyiz. İş birliğiyle hem Antalya hem de Kemer'de hedeflediğimiz çalışmaları en iyi şekilde yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu turizm

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