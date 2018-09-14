FİNANS

Turizmde 2019 beklentisi yüksek

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

TÜROFED Başkanı Osman Ayık: - " Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz" - POYD Yönetim Kurulu üyesi Ali Kızıldağ: - " Ben 2019 yılının turist artışının 2018'in yüzde 15-20 üzerinde olacağını tahmin ediyorum" - TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan: - "Hizmet kalitesini daha da geliştirerek, fiyatları bu oranda yansıtabiliriz. Bir anda yaşanan artışlar, bize fayda sağlamayacaktır, geri götürecektir. Kademeli ve bilinçli yapılan artışlar, kişi başı gelire ve ileriye dönük de iyi olacaktır. Bu şekilde olursa 2019'da altın yılımızı yaşarız"

ANTALYA / MUĞLA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU/ALİ BALLI - Ülke ve turizm faaliyetlerinin dünya çapında tanıtım, teşvik ve yeni yatırımlar ile sektördeki sivil toplum örgütlerinin çabası sonucu eski günlerini yakalayan turizm sektörü, 2018'i rekor turist sayısıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde yaz sezonunun bitmediğini söyledi.

Eylülün en verimli aylardan biri olduğunu dile getiren Ayık, Avrupa ve diğer yurt dışı pazarlarda misafirlerin gelmeye devam ettiğini bildirdi.

"Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz." bilgisini veren Ayık, çocukları okula giden aileler için tatil döneminin kapandığını, ancak çocuğu okul çağında olmayan veya orta yaş seviyesi üzerindekiler için eylülün güzel bir tatil dönemi olduğunu vurguladı.

Fiyatların daha makul, iklimin yumuşak olduğunu anlatan Ayık, sadece yurt dışında değil iç pazarda da hareketin devam ettiğini, otel doluluklarının iyi olduğunu ifade etti.

Turizmdeki olumlu iklimi önümüzdeki yıl da beklediklerini vurgulayan Ayık, şu anda bile rezervasyonların gayet iyi gittiğini bildirdi.

Ayık, 2019'a dönük taleplerde ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Beklentimiz 2019'da da çift haneli bir büyüme. İnşallah önümüzdeki yıl gelir anlamında da bu yıldan iyi olacak." dedi.

- Yüzde 15-20 büyüme beklentisi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu üyesi Ali Kızıldağ da turizmde güzel bir yıl geçirdiklerini, yaz aylarındaki hareketin hala devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de okulların açılması nedeniyle ay başında rezervasyonlarda biraz durgunluk yaşandığını, ancak şu anda rezervasyonların gayet iyi durumda olduğunu aktaran Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Yurt içi pazarda son dakika rezervasyonları çok alışılagelmiş olduğu için her gün ciddi anlamda rezervasyon alıyoruz. Eylül de güzel geçiyor. Ekimde de zaten daha önceden planlanmış kongreler, toplantılar var. Tatilciler de devam edecek. Bu yıl turizmde, hem turist sayısı hem de turizm gelirleri anlamında rekor olarak kayda geçeceği bir yıl olacak. 2015 sonlarında başlayan, 2016, 2017 yıllarındaki tüm sıkıntıların aşılmış olduğu bir yıl yaşadık 2018'de. Ben 2019 yılının turist artışının 2018'in yüzde 15-20 üzerinde olacağını tahmin ediyorum. İnşallah sıkıntılı bir durum yaşamazsak 2019 yılı 2018'den daha iyi olacak."

- "Dengeli fiyatla 2019 altın yıl olur"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da 2018'in konaklama sektörü, acentalar ve diğer esnaf yönünden oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Dolulukların istenilenin üzerinde olduğuna işaret eden Aslan, tatmin eden mutlu bir sezon yaşadıklarını, sezonun tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Gerek yurt dışı, gerekse yurt içi pazarının iyi göründüğünü belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bodrum'da şuna dikkat etmeliyiz. Fiyat dengesini iyi götürmemiz lazım. Özellikle konaklama sektöründeki artışları çok dengeli götürmek lazım, arz ve talebe göre götürmek lazım. Bu yıl 100 liraya sattığınız bir ürünü seneye 150 liraya satamazsınız. Bunun dengesini iyi kurmak lazım. Hizmet kalitesini daha da geliştirerek, fiyatları bu oranda yansıtabiliriz. Bir anda yaşanan artışlar, bize fayda sağlamayacaktır, geri götürecektir. Kademeli ve bilinçli yapılan artışlar, kişi başı gelire ve ileriye dönük de iyi olacaktır. Bu şekilde olursa 2019'da altın yılımızı yaşarız."

Bodrum'da turizmin hiç durmadığını, yıl boyunca devam ettiğini anlatan Aslan, "Kış sporlarının da Bodrum turizmine büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Bodrum'da çok festival yapmak yerine, güçlü festivaller yapmak gerekiyor. Bodrum'da devam eden golf, yelken, basketbol ve hentbol gibi sporların ilçeye katkısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- Bu yıl 2015 rakamlarına ulaşıldı

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ise turizm sezonunun geçen yıldan itibaren toparlanmaya başladığını, bu yıl da 2015 rakamlarını yakaladıklarını dile getirdi.

Çok iyi bir yaz sezonu geçirdiklerine değinen Özyurt, "Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Ekim sonuna kadar da ağırlamaya devam edeceğiz. Kış boyunca açık olan otellerimiz de var. 2019 sezonunda yurt dışından gelecek misafirlerimiz açısından iyi gözüküyor. Yurt içi faaliyetlerimiz de tanıtımlarla devam edecek." ifadesini kullandı.

Turizm sektörünün Türkiye'nin cari açığını kapatan bir sektör olduğuna dikkati çeken Özyurt, şöyle devam etti:

"2013-2014 turizm sezonundaki hareketliliği yakalayacağımızı düşünüyorum. Turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatan bir sektör. Bu sektör kendine geldiği sürece, Türkiye ekonomisi açısından da faydalı olacaktır. Huzur ve güvenliğin olduğu yerden turizm olur. Onun içinde bizim gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamamız gerekir."

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BODER Bodrum Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt POYD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ turizm TÜROFED Başkanı Osman Ayık TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan

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