Turizmde 2019 hedefi 42 milyar dolar

CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, sektörün bu yılı ortalama 36 milyon turist ve 35 milyar dolar gelirle kapatacağını belirterek, gelecek yıl turizmden 40-42 milyar dolar gelir elde edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sektörünün birçok rekora imza attığını, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar elde edilen rekorların tümünü bu yıl egale ettiklerini dile getiren Erdem, yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yıl sağlanan başarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün Türkiye için çok stratejik olduğuna işaret eden Erdem, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin cari açığına en önemli desteği sağlayan sektör turizm sektörüdür. 2019'da bu başarının devamını sağlamamız ve daha da ileriye götürmemiz gerekir. Bu yılı ortalama 36 milyon turist, 35 milyar dolar gelirle kapatacağız. Bunu en az 40 milyar doların üzerine çıkarmamız gerekir. Gelecek yıl turizmden 40-42 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bunun da Türkiye'nin cari açığına çok önemli katkısı olacak."