"Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamların, Türkiye'nin turizm sektörü açısından 2019'da tekrar bir rekor kıracağını gösterdiğini belirtti.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın 4 ayda 1 milyon 560 bin 862 turist ağırladığını aktardı. Nisan ayındaki yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini ifade eden Ayık, bu artışın sadece Antalya'da değil, ülke genelinde yaşandığını kaydetti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırladığını söyleyen Ayık, yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış olduğunu belirti.

Gerek Antalya'ya gerekse ülke geneline gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre ciddi bir artış yaşandığını vurgulayan Ayık, "Türkiye, 2018 yılını oldukça iyi geçirdi. Sayısal anlamda rekor yılıydı. Yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019'da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak." dedi.