FİNANS

Turizmde 40 milyon turist beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, bu yıl turist sayısında tarihi rekor kırılacağını ve 40 milyonu geçmeyi öngördüklerini belirterek, "Gelir anlamında da 30 - 32 milyar dolar seviyesinde bir rakamı göreceğiz" dedi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, bu yıl turist sayısında tarihi rekor kırılacağını ve 40 milyonu geçmeyi öngördüklerini belirterek, "Gelir anlamında da 30 - 32 milyar dolar seviyesinde bir rakamı göreceğiz" dedi. Tarihi rekorların ardı ardına açıklandığı sezonun çok iyi gittiğini aktaran Ayık, "Biz 2015 - 2016 yıllarında iki sıkıntılı yıl yaşadık ama 2017 yılında Türkiye güçlü bir turizm ülkesi olduğunun ispatını gösterdi ve hızlı bir geri dönüş yaptık. 2017'de 37- 38 milyon civarında misafir ağırladık. 2018 yılına başlarken de sezonun son derece iyi geçeceğini tahmin ediyorduk. Şu ana kadar oluşan rakamlar, istatistikler aslında bunu doğrular nitelikte. Toplamda Türkiye 40 milyon bandını aşacak, dolayısıyla da tarihi bir rekor kıracak" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarihi rekorların ardı ardına açıklandığı sezonun çok iyi gittiğini aktaran Osman Ayık, "Türkiye 2018 yılını muhtemelen çift haneli bir büyümeyle gerçekleştirecek. Bu büyüme de yüzde 20'ler seviyesinde olacak. Bu belli giriş kapılarında farklı olabilir. Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de farklı oranları görebiliriz ama toplamda Türkiye 40 milyon bandını aşacak. Dolayısıyla da tarihi bir rekor kıracak. 2014 yılındaki rakamların da üstünde bir rakamı misafir sayısı olarak göreceğiz. 2017 yılında bu geri dönüşümü yaparken yaklaşık 37- 38 milyon civarında misafir ağırladık. Bunun karşılığında da 26 milyar dolar civarında gelir elde ettik" dedi. TURİST SAYISI 40 MİLYONUN ÜZERİNDE BEKLENİYOR 2018 yılında şu an itibariyle rakamların son derece iyi gittiğini vurgulayan Osman Ayık, "Bizi bir tarihi rekora doğru götürüyor. Bunun yansımalarını da hem misafir sayısında hem de gelir anlamında iyi bir yerde tamamlamayı umuyoruz. Muhtemelen misafir sayımız 40 milyonun üzerinde gerçekleşecek. Gelir anlamında da 30 milyar dolar, belki 32 milyar dolar seviyesinde bir rakamı göreceğiz. Bu bizim arzu ettiğimiz seviye değil" diye konuştu. HEDEF KİŞİ BAŞI 1000 DOLARLIK HARCAMA Bu yıl turistlerin kişi başı harcamasının 680 ile 700 dolar arasında olduğunu vurgulayan TÜROFED Başkanı Ayık, şöyle dedi: "Önümüzdeki yıllarda yani 2019 ve 2020 yıllarında gelir anlamında da iyileşmeyi sağlamak istiyoruz. 2020 yılında ortalamadaki hedefimiz olan kişi başı harcamalarda 1000 dolar seviyesine ulaşmayı arzu ediyoruz. Böylece Türkiye tarihi yolculuğu olan 50 milyar dolar turizmden gelir elde etme hedefine emin adımlarla yürüyecektir."

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