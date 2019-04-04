Turizmde beklenti büyük

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmin ölü sezonu olarak nitelendirilen ilk üç ayda yarım milyonun üzerinde turist ağırlayan Antalya'ya bu yıl yaklaşık 16 milyon, Türkiye'ye ise 50 milyonun üzerinde yabancı turist gelmesi öngörülüyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl güzel bir sezon yaşadıklarını, bu temponun yılın ilk aylarında da devam ettiğini söyledi. Ayık, şöyle konuştu: "Şu anki erken rezervasyon rakamları ve bugüne kadarki tablo bizi gelecek açısından son derece umutlandırıyor. Bu sene muhtemelen çift haneli bir büyüme gerçekleştirerek hem Antalya hem de Türkiye genelinde hedeflediğimiz rakamları yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. 2023 hedeflerimizi revize etmiş, 50 milyon turistten 70 milyon turiste çıkarmıştık. Bu yıl Türkiye muhtemelen 50 milyonun üzerinde turisti görecek. Bu rakam da gösteriyor ki 2023 hedefine çok rahat bir şekilde ulaşacağız." Antalya'yı da çok parlak bir sezonun beklediğini ifade eden Ayık, "Antalya, bu sene muhtemelen 15 - 16 milyon aralığındaki bir rakamı görecek." dedi.

- Turizm destinasyonunda çeşitlilik artıyor Türkiye'de özellikle kültür turları ile ilgili de ciddi hamle beklediklerinin altını çizen Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizm destinasyonunda yeni noktalarımız ortaya çıkıyor. Kars, Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden bir tanesi. Mardin, yıllardır önemini koruyor. Kapadokya, Pamukkale, dünyaca meşhur bölgelerimiz. Bu sene Göbeklitepe de gündemde. Gaziantep, gastronomi ve mozaik müzesi ile ciddi bir çıkış yakladı. Önümüzdeki yıllarda da Hatay, Adana bölgesinin de eklenmesini bekliyorum. Orada da gastronomi ile ilgili yoğun bir yelpaze var. 2019 yılı bizim fevkalade yaşayacağımız bir yıl olacak." - "Türkiye, 1,5 milyona yakın nitelikli yatağa sahip" Türkiye'nin yeterli turizm tesisin sahip olduğunu vurgulayan Ayık, "Türkiye'de 1,5 milyona yakın nitelikli yatağımız var. Dolayısıyla kapasiteyle ilgili bir sıkıntımız yok. Bu kapasiteyle hedeflediğimiz rakamları çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz." diye konuştu. Mevcut kapasiteyi yıl boyunca kullanmak istediklerini belirten Ayık, bunun için turizmi 12 aya yaymayı amaçladıklarını aktardı. Yaz destinasyonunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Ayık, "Dünyanın en önemli yazlık destinasyonlarından bir tanesi Türkiye. İspanya ile başabaş rakamlara sahiptir. Ama yılın tümünü düşündüğümüzde bizim ürün çeşitliliği anlamında eksiklerimiz var. Bunları da tamamladığımız taktirde Türkiye, çok kısa süre içinde dünyadaki en önemli yaz ve kış ziyaret edilen noktalardan bir tanesi haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.