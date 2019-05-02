"Turizmde bütün pazarlarımızda artış var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, geçen yılın nisan ayıyla kıyaslayınca yüzde 38'lik bir artışla Antalya'ya 977 bin 548 turist geldiğini belirterek, "Bütün pazarlarımızda artışlarımız var. İlk sırada Rusya ve Almanya, ardından en çok turist getiren ülkeler İngiltere, Hollanda. Polonya da ciddi artışta." dedi.

Atmaca, POYD'un geleneksel aylık toplantısında yaptığı konuşmada, tüm yılların en iyi sezonunun 2018 olduğunu, bu yılın ilk dört ayında da iyi rakamlar yakaladıklarını söyledi.

Bu yılın ilk dört ayında yüzde 32,7'lik artışla kentte 1 milyon 560 bin turist ağırladıklarını aktaran Atmaca, Antalya'nın turizmin başkenti olma yolunda ciddi adımlar atıldığını bildirdi.

"Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'dır. Bunu bir kez daha haykırmak gerekiyor. 2018'in üzerine gelen ilk dört ayda yüzde 32,7'lik artış muhteşem bir rakam." diyen Atmaca, "Antalya'ya geçen yılın nisan ayıyla kıyaslarsak yüzde 38'lik bir artışla 977 bin 548 turist gelmiş. Bütün pazarlarımızda artışlarımız var. İlk sırada Rusya ve Almanya, ardından en çok turist getiren ülkeler İngiltere, Hollanda. Polonya da ciddi artışta. Ukrayna aynı. Sadece İsrail'de yüzde 13 düşüş var. Bir de İran pazarında düşüş var."ifadelerini kullandı.

Programda, "Otellerde müşterinin hijyen beklentisi ve uzaktan eğitim" konulu sunum yapan Eczacıbaşı Profesyonelden kimya mühendisi Gökçe Yılmaz da turistlerin otellerde ilk çarşaf ve battaniye temizliğine baktığını söyledi.

Toplantı, yeni üyelere plaket verilmesiyle sona erdi.

