Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Türkiye'de en önemli sektörlerden turizmde, 2018 yılıyla birlikte rekorlar da ardı ardına kırılmaya başladı. Turizmde yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminde ise rakamlar turizmcilerin yüzünü güldürüyor. 2016'da yaşanan kriz sonrası, 2017'deki dönüş sinyallerinin ardından 2018'deki rekor büyümeyle turizmciler de hedef büyüttü. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, sezon sonunda ülke genelinde turizmde yüzde 25 ile 30 arasında büyüme beklendiğini söyledi.

'BİRÇOK PAZARDA İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Osman Ayık, "Hepimiz çok iyi biliyoruz, 2015 ve 2016 yılları iki sorunlu yıl olarak yaşandı. Türkiye çok güçlü bir ülke ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan birinin turizm sektörü olması dolayısıyla 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık. 2018'in ilk verileri ve göstergeleri de iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Bunu birçok konuda, birçok vesileyle de dile getirdik. Birçok pazarda iyi geri dönüşler aldık" dedi.