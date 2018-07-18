FİNANS

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Türkiye'de en önemli sektörlerden turizmde, 2018 yılıyla birlikte rekorlar da ardı ardına kırılmaya başladı. Turizmde yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminde ise rakamlar turizmcilerin yüzünü güldürüyor. 2016'da yaşanan kriz sonrası, 2017'deki dönüş sinyallerinin ardından 2018'deki rekor büyümeyle turizmciler de hedef büyüttü. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, sezon sonunda ülke genelinde turizmde yüzde 25 ile 30 arasında büyüme beklendiğini söyledi.

'BİRÇOK PAZARDA İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Osman Ayık, "Hepimiz çok iyi biliyoruz, 2015 ve 2016 yılları iki sorunlu yıl olarak yaşandı. Türkiye çok güçlü bir ülke ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan birinin turizm sektörü olması dolayısıyla 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık. 2018'in ilk verileri ve göstergeleri de iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Bunu birçok konuda, birçok vesileyle de dile getirdik. Birçok pazarda iyi geri dönüşler aldık" dedi.

'TÜM PAZARLARDA CİDDİ HAREKETLİLİK VAR'

Türkiye'nin iki ana kaynak pazarı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "Rusya Federasyonu bunlardan biri. Orada yüzde 50'lere yaklaşan artışla gidiyoruz. Orta Avrupa pazarında, Almanya'da yine bir geri dönüş yaptık ama bu 2015 yılındaki rakamlarımızın seviyesine henüz ulaşmadı. Ama İngiliz pazarı, İskandinav pazarı, yan pazarlar diye tabir ettiğimiz tüm pazarlarda ciddi hareketlilik var. Geliştirmeye çalıştığımız uzak pazarlar, uzak destinasyonlarda da oldukça iyi beklentilerimiz var" diye konuştu.

'40 MİLYONUN ÜZERİNE TAŞIYACAK'

2018'de turizmde çift haneli büyüme beklediklerine çeken TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle dedi:

"Muhtemelen de bunun yüzde 25 ile 30 bandında bir büyümeye tekabül etmesini bekliyoruz. Bunun, Türkiye genelinde 2014'teki rakamlarımız olan 40 milyonun üzerine taşımasını bekliyoruz. Alt destinasyonlar olarak baktığımızda Antalya, Türkiye'nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014'te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya'nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Antalya şu an için 5 milyon rakamını geçti. Temmuz, ağustos ve eylül, sezonun en yükseldiği dönem. Bu dönemde Antalya gerekli sayıları yakalayarak, inşallah 14 milyon bandını geçmiş olacak."

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