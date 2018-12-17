FİNANS

Turizmde en iyi 'Aralık'

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

ANTALYA, 2018 yılında ocak dışındaki tüm aylarda çift haneli büyüme gerçekleştirerek rekor kırdı.

Turizmde en iyi 'Aralık'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA, 2018 yılında ocak dışındaki tüm aylarda çift haneli büyüme gerçekleştirerek rekor kırdı. Aralık ayının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 70 artış yakalayan Antalya, tüm zamanların en iyi Aralık ayı rakamlarına ulaştı.
2015 yılının son döneminde başlayan ve 2016'da dibe vuran Antalya turizmi, 2017'deki toparlanma sürecinin ardından turist sayısı bakımından 2018'de tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1-16 Aralık tarihleri arasında Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı 75 bin 460 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 44 bin olan turist sayısındaki artış oranı yüzde 70 olarak kaydedildi. 2018 öncesindeki dönemde tüm rekorları elinde bulunduran 2014 yılının aynı dönemine göre de yüzde 3.3'lük artış gerçekleşti.
11 AYDIR ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ
16 Aralık 2018 tarihi itibariyle sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı ise 12 milyon 589 bine ulaştı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı, kruvaziyer turizm ve başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden transit veya karayoluyla gelen turistler de hesaplandığında 13 milyon rakamını aşan Antalya'da, bu yıl sadece Ocak ayında yüzde 8 tek haneli büyüme olurken diğer bütün aylar çift hane ve rekor büyüme rakamlarına ulaştı.
Antalya Havalimanı aylar, büyüme oranları ve turist sayıları ise şu şekilde kaydedildi:
Ocak ayında yüzde 8 büyüme gerçekleşirken, 90 bini aşkın turist şubatta yüzde 19 büyüme, 101 bin turist, martta yüzde 47 büyüme 265 bin turist, nisanda yüzde 35 büyüme, 688 bin kişi, mayısta yüzde 48 büyüme, 914 bin kişi, haziranda yüzde 33 büyüme, 1 milyon 923 bin kişi geldi. Temmuzda yüzde 21 büyüme ile 2 milyon 170 bin turist ağırlanırken, ağustosta yüzde 18 büyüme, 2 milyon 86 bin kişi, eylülde yüzde 23 büyüme, 1 milyon 895 bin kişi, ekimde yüzde 37 büyüme, 1 milyon 377 bin kişi, kasımda yüzde 77 büyüme, 277 bin kişi geldi. Toplamda ise 11 ayda 12 milyon 513 bin turist gelirken ortalama yüzde 33 büyüme gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI

Turizmde en iyi 'Aralık'Turizmde en iyi 'Aralık'

PARTNEREmeklilere ek ödeme müjdesiEmeklilere ek ödeme müjdesi
Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirimLimak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim
Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldiBakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.