Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Levent YENİGÜN- Mithat ABAKAN- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya'da eylül ayında 2 milyonun üzerinde turist beklentisi olduğunu belirterek, "Turizmde hem Antalya hem Türkiye genelinde eylül ayı büyümemiz çift haneli olacak" dedi. Ayık, asıl hedefin ise 2023 yılında Türkiye'ye 70 milyon turist ve kişi başı 1000 dolar harcama olduğunu söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmdeki çift haneli büyümenin, eylül ayında da devam edeceğini söyledi. Geçen yıl Antalya'nın 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştığını, bu yıl 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldiğini hatırlatan Osman Ayık, Antalya'nın 16 milyon hedefini yakalayacağını söyledi. Eylül ayı verilerinin iyi göründüğüne işaret eden Başkan Ayık, "Bu ayda da Antalya'da çift haneli büyüme öngörüyoruz. 2 milyon turistin üzerinde beklentimiz var. Türkiye genelindeki büyümenin de yine çift haneli olmasını bekliyoruz" dedi.

ANTALYA'NIN HEDEFİ

Antalya'nın hedeflerini yakalayacağını belirten Osman Ayık, "Şu an itibarıyla 8 ayı tamamlamış görünüyoruz. Türkiye geneliyle ilgili henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama en önemli giriş kapılarımızdan biri olan Antalya'nın rakamları ortada. Yalnız onlar belirlendi, onlar açıklandı. Antalya'nın ağustos ayı rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 18 civarında artış var. Ocak-ağustos arasında da aşağı yukarı yüzde 17 civarında artış söz konusu" diye konuştu.

50 MİLYON HEDEFİ

Osman Ayık, Türkiye genelinde de benzer bir tablo beklediklerini kaydetti. Türkiye geneli rakamların eylül ayı ortasına doğru açıklanacağını vurgulayan Osman Ayık, "2019 yılı için hedeflenen sayılara ulaşılacaktır. Antalya'da hedefimiz 16 milyon turist, belki biraz üstüne de çıkabiliriz. Hem Türkiye'de hem de Antalya'da çift haneli büyüme gerçekleşecek. Biz bekliyoruz ve bunlar olduğu takdirde Türkiye rakamı da 50 milyonun üzerine çıkacaktır" dedi.

Osman Ayık, asıl hedefin ise 2023'teki 70 milyon turist ve kişi başı 1000 dolar harcama olduğunu söyledi.

'GELİRDE DE İYİLEŞME BEKLİYORUZ'

Yılsonu gelir rakamlarına da değinen TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle dedi:

"Buna paralel, gelirde de iyileşme bekliyoruz. Geçen seneye göre kişi başı gelirde yüzde 10 ve üzeri büyüme hedefliyoruz. Türkiye'nin 35- 37 milyar dolar civarında bir turizm geliri elde etmesi mümkün gibi gözüküyor. Bu bizim arzu ettiğimiz değil aslında. Biz bunun çok daha üstündeki rakamları hedefliyoruz."

EYLÜL- EKİM AYLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Manavgat Kızılağaç Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin de Antalya'nın geçen yıl 193 ülkeden ziyaretçi ağırladığını, Türk turizminin en önemli destinasyonunun Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın hedeflediği 16 milyon turist sayısının üzerine çıkacağını öngördüklerini vurgulayan Ergin, "Antalya'ya yönelik talep artarak sürüyor. Eylül ayı rezervasyonlarımız iyi durumda. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde ekim ayı rakamları da geçen yılın üzerinde seyredecek. Eylül ve ekim aylarında geçen yıla göre yüzde 20 artış hedefliyoruz. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun öngördüğü 16 milyon hedefini geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

EYLÜL DOLDU, EKİME SARKTI

Alanya Turizm Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, eylül ayı satışlarının geçen yıla göre oldukça iyi durumda olduğunu kaydetti. Pek çok otelin eylül için yüzde 100 doluluğa ulaştığına işaret eden Topçu, "Özelikle Belek, Side ve Alanya otellerinin çoğunluğunda ciddi rezervasyon var. Hatta eylül ayındaki doluluk ekim ayına sarkmış durumda. Ekim ayının da iyi geçeceği görülüyor" dedi.

2020-2021 YILI HEDEFİ 20 MİLYON

Antalya'nın ağustos rakamlarına bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20'lik artışın söz konusu olduğunu kaydeden Cengiz Topçu, "Antalya rakamları bize gelecek için umut veriyor. Geçen yılın rakamlarının 14 milyon civarında olduğunu düşünürsek, bu seneki hedefimiz olan 16 milyonu rahat rahat yakalayacağız gibi görünüyor. Bizim ana hedefimiz 2020-2021'de 20 milyon rakamını yıl içerisinde bulmak. Bununla ilgili gelişmeler de olumlu ilerliyor" diye konuştu.

PAZAR ÇEŞİTLENDİ

Bu yıl turist pazarında da değişiklikler gözlendiğini aktaran Cengiz Topçu şöyle dedi:

"Pazarlar bazında baktığımızda, ana pazarımız Rusya, her zaman olduğu gibi başı çekiyor. Ardından Almanya ve İngiltere geliyor. Slovakya, Polonya, Romanya gibi 20'ye yakın ülkede ciddi turist artışımız var. Ancak bazı pazarlarda henüz ivmeyi yakalamadık. Avusturya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika pazarlarında istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Kuzey Avrupa ülkelerinde geçen seneye göre yüzde 10- 15 arası artış olmakla beraber, istediğimiz rakamları ancak 2021 yılında yakalayacağız gibi görünüyor. Her şey yolunda şu anda."

FOTOĞRAFLI