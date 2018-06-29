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Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

TURİZM sektörü 2017 yılında 26 milyar dolarla, cari açığın yüzde 35'ini karşıladı.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- TURİZM sektörü 2017 yılında 26 milyar dolarla, cari açığın yüzde 35'ini karşıladı. Turizmin yüzde 85 net döviz girdisi sağlayan bir sektör olduğunu söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Sektör, 2018'de gelirlerini 32 milyar dolarlara çıkararak cari açığın yüzde 40'ını karşılamayı hedefliyor" dedi.

Turizm İstişare Kurulu toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'in ilk 5 ayında Türkiye'ye 11.8 milyon kişinin geldiğini söyleyerek, tüm zamanların rekorunun kırıldığını söylemişti. Uçak krizi sonrası Rusya ile gerilen ilişkiler 2016 yılı sezonunda dip seviyeyi görmüştü. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasıyla geçen yıl toparlanmaya başlayan sektörün bu yıl da yüzü gülüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya DHA'ya özel açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi: "Rusya ile yaşanan siyasi krizden sonra 2017 yılının başından itibaren toparlanmaya başladı. Turizm bu sene rekorlar beklediğimiz alanlardan biri ve 6 milyona yakın Rus turist bekliyoruz."

"HEDEF 40 MİLYON TURİST"

Turizmin cari açığa çok açık ve net bir katkısı var diyen Firuz Bağlıkaya, 2018 yılı içerisinde 40 milyon turisti Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bağlıkaya, "Bizim gelirlerimiz net gelirler. Yüzde 80-85'i net döviz girdisi sağlayan bir sektör. Mesela istihdama çok ciddi katkımız var. 2018'de de bu aynen devam ediyor. Artık seçim de bitti önümüze bakıyoruz. Hep birlikte çalışıp yeni rekorlar kıracağız. Cari açığa ve ülkemize katkımız da büyüyerek devam edecek. Turizm sektörü 2017 senesinde 26 milyar dolarla yüzde 35'ini cari açığın karşıladı. 2018'de bu 26 milyar doları 30-32 milyar dolarlara çıkararak cari açık oranımızı 35'ten 40'lara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"SEZON KASIMA KADAR UZAYACAK"

Almanya, Orta Avrupa, Rusya, ve Ukrayna'nın ana pazarlarımız olduğunu ifade eden Bağlıkaya, sezon tarihiyle ilgili şunları söyledi:

"Sezon çok iyi başladı fakat temmuz satışlarında duraksama var ama bu toparlayacaktır. Arada sırada bazı haftalar düşüşler oluyor. Kapasite çok yüksek tabi. Tur operatörlerinin kapasiteleri çok yüksek. İnşallah arkadaşlar bunu başaracak. Avrupa'da çok ciddi bir yaz yaşanıyor dolayısıyla Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa'da hava sıcaklıkları 26-27 dereceleri buldu. Dolayısıyla Türkiye'ye gelişlerde öteleniyor. Ben eylül, ekim aylarının çok daha iyi geçeceğini hatta sezonun kasıma doğru kayacağını düşünüyorum."

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