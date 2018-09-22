Turizmde hedef Uzak Doğu

DİLARA ZENGİN - Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları hayata geçirilecek, bu ülkelerle olan turizm ilişkileri canlandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP, cari işlemler açığını

sürdürülebilir bir seviyeye indirme hedefiyle turizm sektöründe uygulanacak politika ve tedbirleri de ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Çin, Japonya ve Güney Kore’nin içinde bulunduğu Uzak

Doğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturularak hayata

geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu Uzak Doğu ülkeleri Türkiye için turizmde önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artışla 438 bin 83'e ulaştı.

Bu yılın 7 ayında Türkiye, Çin'den 225 bin 29, Hindistan'dan 83 bin 136, Kore'den 87 bin 249, Japonya'dan ise 42 bin 669 ziyaretçi ağırladı.