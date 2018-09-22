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Turizmde hedef Uzak Doğu

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı'na göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları hayata geçirilecek, bu ülkelerle olan turizm ilişkileri canlandırılacak - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin'in 2017'de turizm harcamaları 325 milyar dolara ulaşmış, bunlar çok yüksek segmentte turist gönderen ülkeler" - "Elimizden geldiği kadar da bu pazarlarda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, ekimin ilk haftası Hindistan'ın 6 şehrinde birtakım organizasyonlar düzenleyerek farkındalık yaratacağız"

DİLARA ZENGİN - Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları hayata geçirilecek, bu ülkelerle olan turizm ilişkileri canlandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP, cari işlemler açığını
sürdürülebilir bir seviyeye indirme hedefiyle turizm sektöründe uygulanacak politika ve tedbirleri de ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Çin, Japonya ve Güney Kore’nin içinde bulunduğu Uzak
Doğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturularak hayata
geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu Uzak Doğu ülkeleri Türkiye için turizmde önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artışla 438 bin 83'e ulaştı.

Bu yılın 7 ayında Türkiye, Çin'den 225 bin 29, Hindistan'dan 83 bin 136, Kore'den 87 bin 249, Japonya'dan ise 42 bin 669 ziyaretçi ağırladı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, YEP'te turizm sektörüne yönelik politika ve tedbirlerin bulunmasının sektör temsilcilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bağlıkaya, YEP ile turizmcilere bir misyon yüklendiğini ve bunun karşılığını vermeye çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni, zengin pazarlar, sezonun uzatılması gibi kriterlerle ilgili ayrı ayrı çalışılıyor. Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin'in 2017'de turizm harcamaları 325 milyar dolara ulaşmış, bunlar çok yüksek segmentte turist gönderen ülkeler. Dolayısıyla bizim ana pazarların yanında bu pazarlarda da etkin olmamız gerektiğini biliyoruz. Elimizden geldiği kadar da bu pazarlarda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, ekimin ilk haftası Hindistan'ın 6 şehrinde birtakım organizasyonlar farkındalık yaratacağız. Hindistan pazarında faaliyet gösteren tur operatörleriyle Türkiye'den 20 turizm firması iştirak edecek. Ayrıca kasımda da Hintli düğün planlamacıları İstanbul’a gelecek. "

- Çin'de Türkiye yılı

Çin'de 2018'in "Türkiye yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Bağlıkaya, "Zenginliklerimizi Çinli dostlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Bu çerçevede Türkiye ile ilgili farkındalık, Türk yemekleri, ürünleri, Türkiye ile ilgili tanıtım faaliyetleri yoğun şekilde geçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, 29 Ekim'de yeni havalimanının açılmasıyla uçuş kapasitesinin artacağını, China Southern Airlines'ın 20 Aralık'tan itibaren haftada 3 kez seferlere başlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin Uzak Doğu ülkeleriyle bu zamana kadar turizm ilişkilerinin önündeki tek sıkıntının ulaşım olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, bu uzaklıktaki destinasyonlarda uçuş sıklığının çok önem taşıdığının altını çizdi.

Bağlıkaya, Uzak Doğu ülkelerinin Türkiye'ye bakış açısının son derece pozitif oluğunu belirterek, "Oralar en sorunsuz, büyümeye de en müsait pazarlarımız, orada potansiyel var. Biz zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımızla hep irtibat ve çalışma halindeyiz. Bu pazarlara yönelik özel birtakım aktiviteler yapılacak, biz de o çalışmaların içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hindistan Japonya Kore Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya

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