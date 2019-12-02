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"Turizmde temel problem kişi başına düşen gelir"

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 15 milyon turist rakamına ulaşan Antalya’da iç pazarla birlikte çok daha yüksek bir rakama ulaşıldığını belirtti.

"Turizmde temel problem kişi başına düşen gelir"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 15 milyon turist rakamına ulaşan Antalya’da iç pazarla birlikte çok daha yüksek bir rakama ulaşıldığını belirtti. Temel sorunun kişi başına düşen gelir olduğunu belirten Sili, “Kişi başı elde ettiğimiz rakamlar, 2014-2015 rakamlarıyla kıyaslandığında hala geride. Önemli olan Kültür ve Turizm Bakanımızın da ifade ettiği gibi sayıdan ziyade kişi başı gelirleri de arttırmamız, çaba göstermemiz gerekiyor. Turizm çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor” dedi.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 11 ayda 15 milyon 37 bin 331 turiste ev sahipliği yaparak tüm yılların rekorunu kırdı. Rakamları değerlendiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, geçtiğimiz sezon da turizmde ciddi bir artışa ulaşıldığını hatırlatarak, bu sezonun ise ‘rekor yıl’ olduğunu kaydetti. Orta Avrupa pazarının ana kaynak pazarlardan biri olduğunu belirten Sili, “2014-2015 yıllarında bu pazar eksilerdeydi. Bizim pazar çeşitliliğimizi arttırmamızdan dolayı bu rakam daha da büyük önem arz ediyor. Bu sene 2019 itibarıyla 15 milyon rakamını geçiyoruz. İç pazarla birlikte çok daha yüksek bir rakama ulaşıyoruz” dedi.

“Kişi başı gelirler geride”
Temel sorunun kişi başı gelirleri olduğunun altını çizen Sili, sözlerine şöyle devam etti:
“Kişi başı elde ettiğimiz rakamlar, 2014-2015 rakamlarıyla kıyaslandığında hala geride. Önemli olan Kültür ve Turizm Bakanımızın da ifade ettiği gibi sayıdan ziyade kişi başı gelirleri de arttırmamız, çaba göstermemiz gerekiyor. Turizm çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor. Şu anda hareketlenen Çin, Hindistan gibi pazarlara da ulaşarak yapabilmemiz mümkün. Daha iyi noktaya getirerek, hem kişi başı gelir hem de sayı anlamında hedeflerimize ulaşacağımızı, hatta bunları geçeceğimizi düşünüyorum.”
İngiltere ve Ukrayna pazarında ciddi artış sağlandığını ifade eden Sili, “Rusya pazarı, 2016’da yaşanan krizden sonra ciddi olarak arttı. Türkiye geneli değerlendirdiğinizde Orta Doğu pazarından ciddi talep var. Çin’den az da olsa talep var. Japonya tekrar devreye girdi. Böyle baktığımızda orta Avrupa’daki rakamlarımızı her ne kadar da toparlayamadıysak da tüm pazarlarımızda ciddi artış var” ifadelerini kullandı.
Dünya ve Türkiye üzerinde bir aksilik olmazsa bu rakamların 2020 yılında da devam edeceğini öngören Sili, “Hala kapasitemiz mevcut. Bunu yaymamız gerekiyor. Kıyı kesimi sezonluktan çıkarıp 8 aya, 9 aya getirmemiz gerekiyor. Tarifeli seferlerin artışına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

"Yılbaşı salı gününe geldiği için pazartesinin de tatil edilmesi talebimizi ilettik"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, İngiltere pazarındaki düşüşün sonlandığını belirtti. 2020 sezonu için rezervasyonların devam ettiğini dile getiren Atmaca, “Bütün pazarlarda artış var. 2019’un en çok artış yapan pazarı Polonya oldu. Hedeflediğimiz rakama adım adım gidiyoruz. Rekorlar kırılmaya devam ediyor” dedi.
Otellerin yılbaşı programlarının belirlendiğini ifade eden Atmaca, "Sanatçının sahne alacağı oteller belli oldu. Satışlar da gayet iyi. Yılbaşı salı gününe geldiği için pazartesi tatil edilirse daha uzun süre tatil olur diye talepte bulunduk ama konuyla ilgili henüz bir bilgi gelmedi" diye konuştu.
İç pazarda erken rezervasyon kampanyasının devam ettiğini söyleyen Atmaca, “Şu an yüzde 40, yüzde 50’ye varan indirim var. Tatile çıkacak olan vatandaşlar planlama yaparlarsa çok ekonomik paketler var” ifadelerini kullandı.

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