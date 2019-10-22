Turizmde yatırımlar yüzde 50 arttı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizm sezonunun uzadığını belirterek "Böylece turizmde yeni rekorlar kırabiliyoruz. Turizm sektörümüzde yatırımlar da artmaya başladı." dedi.

Çetin, ATSO Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, yönetim kurulunun Türk Silahlı Kuvvetlerine maddi ve manevi desteğini göstermek için Mehmetçik Vakfına bağış yapma kararı aldığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın sınırda terör odağına karşı yapılan önemli bir operasyon olduğunu ifade eden Çetin, Türkiye'nin gerekçelerini dünyaya iyi anlatması gerektiğini bildirdi.

Günümüzde internet üzerinden yapılan satışlara değinen Çetin, "İnternet satışları yüzde 20 arttı. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan satışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oranın gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Zincir mağazalar her yerde mağaza açıyorlar, yetmiyor internetten satıyor, dahası eve servis yapıyor." diye konuştu.

Tüm iş insanlarının bu konuda hassas olması gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti: