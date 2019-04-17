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Turizmde yeme içmeden 5.9 milyar dolar gelir elde edildi

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında elde edilen 29.5 milyar dolarlık turizm gelirinin, 5.9 milyar doları yeme içme, 3.3 milyar doları giyecek ve ayakkabı, 3.2 milyar doları da konaklamadan sağlandı.

Turizmde yeme içmeden 5.9 milyar dolar gelir elde edildi

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında elde edilen 29.5 milyar dolarlık turizm gelirinin, 5.9 milyar doları yeme içme, 3.3 milyar doları giyecek ve ayakkabı, 3.2 milyar doları da konaklamadan sağlandı.

Gurbetçilerden 5 milyar 345 milyon dolar turizm geliri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılı turizm istatistiğini detayları ile yayınladı. Turizm gelirinin yüzde 81.41’lik kısmı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.11’lik kısmı yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. 2018 turizm gelirinde yabancı ziyaretçilerden 24 milyar 28 milyon 311 bin dolar, yurt dışında ikamet eden Türklerden 5 milyar 345 milyon 472 bin turizm geliri elde edildi. Kişi başı ortalama turizm harcaması 647 dolar, yabancıların 617 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ise 801 dolar oldu.

Geceleme sayısında rekor kırıldı

2018 yılında toplam geceleme sayısı yüzde 22.38 artışla 190.7 milyon oldu. Tesislere geliş sayısı ise yüzde 16.15 artışla 71.4 milyona yükseldi. Yapılan gecelemelerin dağılımı ise yüzde 58.86 ile yabancılardan, yüzde 41.14 ile yerli ziyaretçilerden oluştu. Ortalama kalış süresi yabancı ziyaretçilerde 3.61 gün, yerli ziyaretçilerde ise 1.92 gün, tüm ziyaretçilerde ise 2.65 gün oldu. Doluluk oranı yıl ortalaması ise yüzde 50.8 oldu. Tesise gelenler de, yerlilerde 40 milyon 822 bin 111 kişi, yabancılarda ise 31 milyon 135 bin 545 kişi olarak açıklandı. Geceleme sayısı ise 78 milyon 441 bin 583 ile yerli ve 112 milyon 245 bin 139 ile yabancılardan oluştu. Toplam geceleme ve yerli geceleme sayısında da tüm zamanların rekoru kırıldı.

2018 yılında ziyaretçi sayıları:

Yabancı ziyaretçi 39 milyon 488 bin 401 (yüzde 21.84 artış)

Yurtdışı ikâmetli vatandaş 6 milyon 624 bin 191 (yüzde 19.14 artış)

Toplam: 46 milyon 112 bin 592(yüzde 21.45 artış )

En çok geceleme yapan ülkeler

1.Rusya 26.5 milyon

2.Almanya 21.9 milyon

3.İngiltere 7.9 milyon

4.Ukrayna 3.8 milyon

5.Hollanda 3.3 milyon

Yabancıların en çok geceleme yaptığı iller:

1. Antalya 70.2 milyon

2.İstanbul 20.1 milyon

3.Muğla 8.1 milyon

4.Aydın 3.2 milyon

5. İzmir 2.3 milyon

Yerli ziyaretçilerin en çok geceleme yaptığı iller

1. Antalya 13.8 milyon

2. İstanbul 8.3 milyon

3. Muğla 4.9 milyon

4. İzmir 4.0 milyon

5. Ankara 3.7 milyon

Toplam ziyaretçilerin (Yerli + Yabancı) en çok geceleme yaptığı iller

1.Antalya 84 milyon

2.İstanbul 28.4 milyon

3. Muğla 13.0 milyon

4. Aydın 6.5 milyon

5. İzmir 6.3 milyon

2018 Yılı Turizm gelirlerinin harcama kalemlerine göre dağılımı

Kişisel Harcamalar: A 22 milyar 546 milyon 616 bin dolar

Yeme içme: 5 milyar 933 milyon 587 bin dolar

Konaklama:3 milyar 299 milyon 496 bin dolar

Sağlık:863 milyon 307 bin dolar

Ulaştırma (Türkiye içi): 1 milyar 943 milyon 636 bin dolar

Spor, eğitim, kültür:347 milyon 388 bin dolar

Tur hizmetleri: 117 milyon 374 bin dolar

Uluslararası ulaşım: 4 milyar 191 milyon 515 bin dolar

Cep telefonu dolaşım harcamaları 101 milyon 905 bin dolar

Marina hizmet harcamaları:37 milyon 238 bin dolar

Diğer mal ve hizmetler:5 milyar 710 milyon 869 bin dolar

Giyecek ve ayakkabı:3 milyar 326 milyon 167 bin dolar

Hediyelik eşya:1 milyar 260 milyon 846 bin dolar

Halı kilim vb: 93 milyon 661 bin dolar

Diğer harcamalar: 1 milyar 30 milyon 195 bin dolar

Paket tur harcamaları(Türkiye'ye kalan payı) 6 milyar 966 milyon 311 bin dolar

2018 yılında Turizm gideri ve yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı

Geçtiğimiz yıl yurt dışına giden Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yıla göre azaldı. Kişi başına ortalama harcama da düştü.

Turizm gideri: 4 milyar 896 milyon 310 bin dolar

Türkiye'de ikamet eden yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı: 8 milyar 383 milyon 432 bin dolar

Kişi başı ortalama harcama: 584 dolar

Ortalama geceleme sayısı: 9.36

Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler (İlk 5)

1. Rusya 5 milyon 964 bin 613 kişi

2. Almanya 4 milyon 512 bin 360 kişi

3. Bulgaristan 2 milyon 386 bin 885 kişi

4. İngiltere 2 milyon 254 bin 871 kişi

5. Gürcistan 2 milyon 69 bin 392 kişi

Turizm gelirlerinde 2017 verilerine göre Türkiye 14'üncü

1.ABD 210.7 milyar dolar

2.İspanya 68.1 milyar dolar

3.Fransa 60.7 milyar dolar

4.Tayland 57.5 milyar dolar

5.İngiltere 49 milyar dolar

6.İtalya 44.2 milyar dolar

7.Avustralya 41.7 milyar dolar

8.Almanya 39.8 milyar dolar

9.Maco 35.6 milyar dolar

10.Japonya 34.1 milyar dolar

11.Hong Kong 33.3 milyar dolar

12.Çin 32.6 milyar dolar

13.Hindistan 27.4 milyar dolar

14.Türkiye 22.5 milyar dolar

15.Meksika 21.3 milyar dolar

(Fotoğraflı)

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