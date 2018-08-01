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"Turizmdeki hareketlilik elektrik abone sayısını artırdı"

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal: - "Turizm sektörü yılın ilk 6 ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası'nda yabancı abone sayısında da kendini gösterdi" - "2017'nin ilk yarısında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4'lük artışla 23 bin 350'ye ulaştı" - "Elektrik maliyetleri arttığı için tüketiciye yansıyan satış tarifesinin artması doğal"

İSTANBUL (AA) – CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul'un Avrupa yakasında 155 ülkeden elektrik abonesi bulunduğunu belirterek, "Turizm sektörü yılın ilk 6 ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası'nda yabancı abone sayısında da kendini gösterdi. 2017'nin ilk yarısında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4'lük artışla 23 bin 350'ye ulaştı." dedi.

Bakal, CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu"nun 2018 ilk yarı sonuçlarını açıklamak üzere gazetecilerle bir araya geldi.

Faaliyet bölgelerinde ocak-haziran döneminde 272 bin 74 taşınma hareketinin gözlendiğini ifade eden Bakal, aynı dönemde yeni gayrimenkule geçen abone sayısının 70 bin 520 olduğunu dile getirdi.

Bakal, ikinci el gayrimenkule geçişlerde ise geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış yaşanmadığını, bu rakamın 201 bin 554 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Her gün ortalama 392 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken, günde ortalama bin 512 taşınma hareketi yaşandığını anlatan Bakal, bu yılın ilk yarısında en hareketli bölgenin 43 bin 381 taşınmayla Esenyurt olduğunu ifade etti. Bakal, Esenyurt'u Küçükçekmece ve Fatih'in izlediğini, Çatalca'nın ise son sırada yer aldığını belirtti.

Bakal, halihazırda 4,5 milyon aboneleri bulunduğunu, İstanbul'un Avrupa yakasının büyüme eğiliminin devam ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 3,17 olduğunu aktardı.

Geçen yılın aynı döneminde ilk abonelik sayısının 80 bin civarında olduğunu, imar barışı dolayısıyla yapı kayıt belgesi alanların sayısında ciddi bir artış beklendiğini belirten Bakal, ağustostan itibaren yapı kayıt belgesi alan müşterilerin abonelik için kendilerine başvuracaklarını ve yılın ikinci yarısında abone sayılarında artış beklediklerini söyledi.

- 600 bin müşterinin aboneliği kendi üzerinde değil

Rapora göre, İstanbul Avrupa yakasındaki abonelerin yaklaşık yüzde 53'ünün ev sahibi olduğunu dile getiren Bakal, şöyle devam etti:

"Bizim tahminimiz bu rakamın bir miktar daha aşağıda olduğu yönünde. Çünkü bazı abonelerimiz ne yazık ki, evlerini kiraya verirken aboneliklerini kendi üzerinde tutuyor ancak bu durum usulsüz elektrik kullanımına ve birtakım mağduriyetlere neden oluyor. Ben bir kez daha tüketicilere elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine almaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim 4,5 milyon abonemizden yaklaşık 600 bininin aboneliği kendi üzerinde değil. Temmuz başında müşterilere 'usulsüz elektrik kullanıyorsunuz, aboneliğinizi alın' şeklinde ihbarname göndermeye başladık, 200 bin ihbarname dağıttık. Yaklaşık bin 200 müşteri bilgilerini güncellemek üzere başvurdu. Bu ihbarname sonrasında 15 gün içinde aboneliği üzerine almayanları dağıtım şirketine bildiriyoruz. Dağıtım şirketi de elektriği kesiyor. Daha sonra bir de kesme-bağlama bedelinin 5 katı tahakkuk yapılıyor. Burada 110 lirayı bulan bir bedel ortaya çıkıyor. Söz konusu 600 bin aboneden de yaklaşık 120 bini faturasını düzenli ödemiyor. Biz de bu abonelere öncelik vererek ihbarname göndermeye başladık."

- "Turizmdeki hareketlilik yabancı abone sayısını artırdı"

Şu anda 155 ülkeden yabancı aboneleri olduğunu belirten Bakal, sistemlerinde kayıtlı 65 bin abonenin yüzde 76'sının erkek, yüzde 24'ünün kadın ve çoğunun mesken abonesi olduğunu anlattı.

Yabancı abonelerin yaklaşık 30 bininin Suriyeli olduğunu dile getiren Bakal, "Turizm sektörü yılın ilk 6 ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası'nda yabancı abone sayısında da kendini gösterdi. 2017'nin ilk 6 ayında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4'lük artışla 23 bin 350'ye ulaştı. İlk yarıda en büyük hareket mayısta yaşandı." diye konuştu.

- "Artan maliyetler zammı getirdi"

Şirket olarak aylık 800 milyon lira civarında tahakkukları olduğunu kaydeden Bakal, dün gerçekleşen elektrik zammına işaret etti. Bakal, "Elektrik maliyetleri arttığı için tüketiciye yansıyan satış tarifesinin artması doğal. Maliyetler arttığı için geçen yılın ikinci yarısından itibaren piyasadaki serbest tedarik şirketleri de serbest tüketici portföylerini görevli tedarik şirketlerine devretti. Şu anda 21 görevli tedarik şirketi abonelere ulusal tarife üzerinden elektrik satıyor." dedi.

Bakal, CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak 4,5 milyon abonelerinden 3,7 milyonuna düzenli şekilde fatura çıkardıklarını, kalan kısmın tüketimi 50 kilovatsaat olduğu için faturalarının her ay düzenli olarak kesilmediğini söyledi.

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CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal elektrik perakende

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