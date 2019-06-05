Turizme bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege kıyılarında son derece hareketli bir dönem yaşandığını söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla iç pazarda ciddi talep oluştuğunu dile getiren Ayık, tesislerin büyük bölümünde doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını ifade etti. Yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, turist sayısının her geçen gün arttığını belirten Ayık, bayram tatili sonrasında da eğitim öğretim döneminin sona erecek olması ve üniversite sınavının yapılacak olması dolayısıyla daha fazla yoğunluk yaşanacağını bildirdi. Bu yıl kıyılardaki yoğunluğun iç bölgelere de yayılmaya başladığına dikkati çeken Ayık, "Bayram dolayısıyla ülke genelinde 5 milyonun üzerinde bir hareketlilik var. Sadece kıyıya yönelik değil, Türkiye'nin diğer bölgelerine, Kapadokya, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelere doğru da bir hareketlenme söz konusu." dedi. Ayık, sektörün gelişmesi için turizmin Türkiye'nin her bölgesinde canlanması gerektiğini dile getirdi.

"BU YIL YENİ BİR REKOR KIRILACAK" Gelir noktasında da arzu edilen seviyeye doğru bir gidiş olduğuna işaret eden Ayık, şöyle konuştu: "Bayramın ülke genelinde 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Türkiye 46 milyon yabancı turist ağırladı. Bu yıl da artış devam ediyor. Bu yıl çift haneli bir büyüme gerçekleştirilecek. Bu yıl da tarihi bir rekor kıracağız. Muhtemelen yabancı misafir sayımız 50 milyonun üstünde olacak. Türkiye'ye yaklaşık 170 ülkeden turist geliyor. En önemli iki pazarı Rusya ile Almanya oluşturuyor. İngiltere'de de yavaş yavaş turist sayısında artış yaşandı. Polonya başta olmak üzere Orta Avrupa canlanıyor, İskandinav ülkelerinde de geri dönüşler başladı. Hindistan, Çin, Kore, Japonya gibi pazarlarda da gelişmeler yaşandı. Pazar çeşitliliğini önemsiyoruz." "YOĞUNLUK SEKTÖRÜ SEVİNDİRDİ" Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turist sayısında yaklaşık yüzde 19 artış olduğunu söyledi. Yurt dışından talep artarken iç pazarda da bayram dolayısıyla ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Atmaca, şunları söyledi: