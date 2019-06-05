FİNANS

Turizme bayram dopingi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Bayramın ülke genelinde yaklaşık 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz" - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Gelirde yüzde 10'luk bir artış var. Gelecek yıllarda bu rakam daha artarak arzuladığımız noktaya ulaşacaktır" - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "Bayram tatili Antalya ve ülke ekonomisine büyük canlılık getirecek"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, gelirde yüzde 10 artış bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege kıyılarında son derece hareketli bir dönem yaşandığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla iç pazarda ciddi talep oluştuğunu dile getiren Ayık, tesislerin büyük bölümünde doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını ifade etti.

Yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, turist sayısının her geçen gün arttığını belirten Ayık, bayram tatili sonrasında da eğitim öğretim döneminin sona erecek olması ve üniversite sınavının yapılacak olması dolayısıyla daha fazla yoğunluk yaşanacağını bildirdi.

Bu yıl kıyılardaki yoğunluğun iç bölgelere de yayılmaya başladığına dikkati çeken Ayık, "Bayram dolayısıyla ülke genelinde 5 milyonun üzerinde bir hareketlilik var. Sadece kıyıya yönelik değil, Türkiye'nin diğer bölgelerine, Kapadokya, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelere doğru da bir hareketlenme söz konusu." dedi.

Ayık, sektörün gelişmesi için turizmin Türkiye'nin her bölgesinde canlanması gerektiğini dile getirdi.

- "Bu yıl yeni bir rekor kırılacak"

Gelir noktasında da arzu edilen seviyeye doğru bir gidiş olduğuna işaret eden Ayık, şöyle konuştu:

"Bayramın ülke genelinde 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Türkiye 46 milyon yabancı turist ağırladı. Bu yıl da artış devam ediyor. Bu yıl çift haneli bir büyüme gerçekleştirilecek. Bu yıl da tarihi bir rekor kıracağız. Muhtemelen yabancı misafir sayımız 50 milyonun üstünde olacak. Türkiye'ye yaklaşık 170 ülkeden turist geliyor. En önemli iki pazarı Rusya ile Almanya oluşturuyor. İngiltere'de de yavaş yavaş turist sayısında artış yaşandı. Polonya başta olmak üzere Orta Avrupa canlanıyor, İskandinav ülkelerinde de geri dönüşler başladı. Hindistan, Çin, Kore, Japonya gibi pazarlarda da gelişmeler yaşandı. Pazar çeşitliliğini önemsiyoruz."

- "Yoğunluk sektörü sevindirdi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turist sayısında yaklaşık yüzde 19 artış olduğunu söyledi.

Yurt dışından talep artarken iç pazarda da bayram dolayısıyla ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Atmaca, şunları söyledi:

"Ege ve Akdeniz'de 'yer kalmadı' denilebilecek kadar doluluk oranına ulaşıldı. Yüzde 95'in üzerinde bir doluluk mevcut. Yoğunluk turizm sektörünü sevindirdi. 2019'a iyi bir başlangıç yaptık. Yabancı turist sayısında çift haneli bir büyüme söz konusu. Bayram tatilinin 9 gün olması ve bunun önceden ilan edilmesi iç pazarı da hareketlendirdi. Okullar tatile girdiğinde bu yoğunluk daha da artacaktır. Böyle bir hareketlilik beklediğimiz için çalışmaları bu yönde yaptık. Türkiye ve Antalya yıl sonunda hedeflediği turist sayısına ulaşacak. Yoğunluğun eylül, ekim aylarına kadar devam etmesini bekliyoruz. Gelir noktasında da sevindirici gelişmeler yaşandı. Gelirde yüzde 10'luk bir artış var. Gelecek yıllarda bu rakam daha da artarak arzuladığımız noktaya ulaşacaktır."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da Antalya bölgesi ve ülke genelinde özellikle Avrupa pazarından önemli ölçüde geri dönüşler yaşandığını ifade etti. Yağcı, yıl sonuna kadar ülke genelinde 50 milyonun üzerinde, Antalya'da ise 16 milyonu aşkın turist ağırlanmasının beklendiğini bildirdi.

Bayram tatili sayesinde de iç piyasada hareketli bir dönem yaşandığını aktaran Yağcı, "Bayram tatili Antalya ve ülke ekonomisine büyük canlılık getirecek." dedi.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyorSanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor
Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacakSıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi Osman Ayık ramazan bayramı turizm Ülkay Atmaca

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Bakan müjdeyi verdi! İlki Bodrum'da açıldı

Bakan müjdeyi verdi! İlki Bodrum'da açıldı

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Bayramın ikinci gününde dolarda son durum!

Bayramın ikinci gününde dolarda son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.