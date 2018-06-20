FİNANS

Turizme yönelik havalimanlarında "bayram" bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Ramazan Bayramı'nın da kutlandığı 8-17 Haziran'ı kapsayan dönemde, turizme yönelik havalimanlarımızda 37 bin 140 uçak seferi düzenlendi, 5 milyon 365 bin yolcuya hizmet verildi"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı'nın da içinde olduğu 8-17 Haziran'ı kapsayan dönemde, turizme yönelik havalimanlarından 37 bin 140 uçak seferinin gerçekleştirildiğini ve 5 milyon 365 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 8-17 Haziran dönemindeki havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Muğla'da Dalaman ve Milas-Bodrum ile Alanya Gazipaşa havalimanlarının turizme yönelik hizmet verdiğini belirten Arslan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 8-17 Haziran döneminde buralarda yoğun yolcu trafiğinin yaşandığını söyledi.

Arslan, bu süreçte yolcu trafiğinden yarısının İstanbul'daki havalimanlarından gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bayramın da içinde olduğu 10 günlük dönemde turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 202 bin, dış hatlarda 3 milyon 163 bin olduğunu ifade eden Arslan, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yaklaşık 2 milyon 670 bin kişinin uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Arslan, toplamda hizmet verilen yolcu sayısının 5 milyon 365 bini bulduğuna dikkati çekerek, 29 Ekim'de ilk fazı hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın devreye girmesiyle bayram gibi özel günlerde daha fazla yolcuya hizmet sunulacağını kaydetti.

- Dış hatlarda yoğun trafik

Turizme yönelik havalimanlarında bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar için iç hatlarda 16 bin 340, dış hatlarda 20 bin 800 olmak üzere toplamda 37 bin 140 uçak seferinin gerçekleştiğini aktaran Arslan, "Bu yılın Ramazan Bayramı tatili süresince turizme yönelik havalimanlarında günlük ortalama yolcu sayısında, geçen yılın Ramazan Bayramı tatiline göre dış hatlarda yüzde 5,76, toplamda yüzde 2,59 artış gerçekleşti." dedi.

Arslan, geride kalan Ramazan Bayramı tatilinde Antalya Havalimanı'nda günlük ortalama yolcu sayısının geçen yılki Ramazan Bayramı'na göre dış hatta yüzde 20, toplamda yüzde 16 arttığını, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da günlük ortalama yolcu sayısındaki artışın dış hatta yüzde 20'yi, toplamda yüzde 8'i bulduğunu dile getirdi.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda günlük ortalama yolcu sayısında dış hatta yüzde 39, toplamda yüzde 2 artışın olduğunu vurgulayan Arslan, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda günlük ortalama yolcu sayısında iç hatta yüzde 18, dış hatta yüzde 64, toplamda ise yüzde 45 artışın kayıtlara geçtiğini belirtti.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyorNarenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor
Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındıBithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DHMİ Ramazan Bayramı tatili turizme yönelik havalimanları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.