ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı'nın da içinde olduğu 8-17 Haziran'ı kapsayan dönemde, turizme yönelik havalimanlarından 37 bin 140 uçak seferinin gerçekleştirildiğini ve 5 milyon 365 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 8-17 Haziran dönemindeki havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Muğla'da Dalaman ve Milas-Bodrum ile Alanya Gazipaşa havalimanlarının turizme yönelik hizmet verdiğini belirten Arslan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 8-17 Haziran döneminde buralarda yoğun yolcu trafiğinin yaşandığını söyledi.

Arslan, bu süreçte yolcu trafiğinden yarısının İstanbul'daki havalimanlarından gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bayramın da içinde olduğu 10 günlük dönemde turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 202 bin, dış hatlarda 3 milyon 163 bin olduğunu ifade eden Arslan, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yaklaşık 2 milyon 670 bin kişinin uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.