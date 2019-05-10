Turizmin başkenti Antalya mavi bayrakta dünya lideri

En fazla mavi bayrak ödüllü kent bazında ise Antalya'nın Türkiye'de ve dünyada lider konumunda olduğunu dile getiren Yiğitol, "Geçen yıl Antalya'da 200 mavi bayrak dalgalanırken, bu yıl 202 oldu. Antalya artış trendini devam ettiriyor ve diğer illere de örnek oluyor. Önemli bir rol üstlenen Antalya, kent bazında hem dünyada hem de Türkiye'de liderliğini koruyor." dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Murat Yiğitol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla mavi bayrak ödüllü plaj sayısı ile İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü olduğunu söyledi.

Kent bazında Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan Antalya'yı, 102 plajla Muğla, 49 plajla İzmir, 30 plajla da Aydın izledi.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de bu yıl 202'si Antalya'da 463 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya, uluslararası çevre ödülü mavi bayrağa sahip plaj sayısını 202'ye çıkararak, Türkiye'de ve dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu.

Ülke genelinde de mavi bayrak sayısında artış olduğunu ifade eden Yiğitol, 150'si halk, 313'ü turizm tesisleri olmak üzere 463 plajın mavi bayrak ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.

Türkiye'deki mavi bayraklı plaj, marina, yat sayısını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yiğitol, şunları söyledi:

"Vakfımız 1993 yılında kuruldu. 26 yıldır ilgili bakanlıklarla çok önemli çalışmalar yaptık. 1995 yılında mavi bayrak ödülüne sahip plaj sayımız 5 iken, bugün 463 oldu. Gidişatımız çok iyi. Bu herkesin ortak emeği ve çabası ile oldu. Yaklaşık 20 kişilik profesyonel ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili bakanlıkların yanı sıra yerel yönetimler, tesisler ve halktan da büyük destek alıyoruz."

Mavi bayraklı bölgelerin sayısını artırmaya yönelik bu yıl da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yiğitol, insanların da artık bu konuda bilinçlendiğini belirtti.

- "Mavi bayrak bizim ve turistler için önemli"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da tüketicilerin özellikle mavi bayrak ödülüne önem verdiklerini söyledi. Özellikle Avrupalıların buna çok dikkat ettiklerini dile getiren Atmaca, şunları söyledi: