FİNANS

Turizmin merkezi "16 milyon turist" hedefine koşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yıl sonu için 16 milyon yabancı turist hedefi belirleyen Antalya'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla 13 milyona yaklaştı - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Pazar çeşitliliğini geliştirerek geleceğe daha güvenli bakan bir turizm destinasyonu haline geldik. Arzu ettiğimiz seviyelerde büyümeleri gerçekleştiriyoruz, çift haneli büyümeler devam ediyor" - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Antalya, bu yıl yabancı turist sayısında yeni bir rekora imza atacak. Geçen yılki sayıdan daha fazla turisti misafir etmiş olacak"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yılın 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla yaklaşık 13 milyon yabancı turist ağırladı.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak - 29 Eylül döneminde kente 12 milyon 623 bin 247 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 193 ülkeden 10 milyon 793 bin 757 turist ağırlayan Antalya, bu yıl yüzde 17'lik artış yakaladı.

Gelen yabancı turist sayısı 1-29 Eylül'de 2 milyon 118 bin 4 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl eylül ayında kente bir milyon 838 bin 279 yabancı turist gelmişti.

Turistteki hareketlilik, hava trafiğinde de yoğunluk oluşturdu. Eylül ayında Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda 10 bin 827 uçak iniş yaparken, 10 bin 842 uçak da havalandı. İç hatlarda ise 4 bin 25 uçak iniş, kalkış yaptı.

- "Arzu ettiğimiz seviyede büyümeyi gerçekleştiriyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin dünya turizminde parlayan ülkelerden biri olduğunu, bunda Antalya'nın etkin rol üstlendiğini söyledi.

Antalya'da yıl sonu için 16 milyon yabancı turist hedefi belirlendiğini hatırlatan Ayık, bu hedefe emin adımlarla yaklaşıldığını bildirdi.

Ülke genelinde de 2023 için belirlenen 70 milyon ziyaretçi sayısına beklenen tarihten önce ulaşılacağını vurgulayan Ayık, yan kaynak pazarlarda yapılan çalışmaların bunda etkili olduğunu dile getirdi.

Ayık, Türkiye turizminin sadece iki ya da üç pazara bağımlı kalmaması için yoğun çalışma yürüttüklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kaynak pazar olarak birkaç pazarın ağırlığı vardı. Son 10 yıllık periyotta yan pazarlarda, özellikle gelişen pazarlarda önemli çalışmalar yaptık. Yavaş yavaş da bunun meyvelerini alıyoruz, geri dönüşümler başladı. Avrupa Birliği üye ülkelerdeki artışla bunu ispatlamış olduk. Bu yıl Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya gibi Balkan ülkelerinde önemli artışlar yaşadık. Pazar çeşitliliğini geliştirerek geleceğe daha güvenli bakan bir turizm destinasyonu haline geldik. Arzu ettiğimiz seviyelerde büyümeleri gerçekleştiriyoruz, çift haneli büyümeler devam ediyor."

Ayık, Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan gibi pazarlarda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti

- "Antalya, yeni bir rekora imza atacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da iyi bir turizm sezonu geçirildiğini söyledi.

Antalya'nın geçen yıl 13,5 milyon civarında yabancı ağırladığını anımsatan Atmaca, "Antalya, bu yıl yabancı turist sayısında yeni bir rekora imza atacak. Geçen yılki sayıdan daha fazla turisti misafir etmiş olacak. Şu anki rakamlar turizm sektörünü sevindirdi. Yıl başında çift haneli büyümeyi ön görüyorduk, nitekim bu gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldıTEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı
İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumluİSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya Osman Ayık POYD Başkanı Ülkay Atmaca turizm TÜROFED

En Çok Okunan Haberler

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

700 personel alınacak

700 personel alınacak

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda masaya yatırıldı

Thomas Cook'un iflası sonrası durum Kuşadası'nda masaya yatırıldı

TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

TEPAV: KOBİ’lerde istihdam bir yılda 428 bin kişi azaldı

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.