HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yılın 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla yaklaşık 13 milyon yabancı turist ağırladı.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak - 29 Eylül döneminde kente 12 milyon 623 bin 247 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 193 ülkeden 10 milyon 793 bin 757 turist ağırlayan Antalya, bu yıl yüzde 17'lik artış yakaladı.

Gelen yabancı turist sayısı 1-29 Eylül'de 2 milyon 118 bin 4 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl eylül ayında kente bir milyon 838 bin 279 yabancı turist gelmişti.

Turistteki hareketlilik, hava trafiğinde de yoğunluk oluşturdu. Eylül ayında Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda 10 bin 827 uçak iniş yaparken, 10 bin 842 uçak da havalandı. İç hatlarda ise 4 bin 25 uçak iniş, kalkış yaptı.

- "Arzu ettiğimiz seviyede büyümeyi gerçekleştiriyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin dünya turizminde parlayan ülkelerden biri olduğunu, bunda Antalya'nın etkin rol üstlendiğini söyledi.