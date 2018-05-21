Turizmindeki olumlu hava Akfen GYO'ya rekor getirdi

İSTANBUL (AA) - Akfen GYO'nun Türkiye'deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri turizmdeki iyileşmeyle birlikte yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 66 artış gösterdi. Söz konusu gelir artışı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre rekor yükselişle yüzde 90'a ulaştı.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamaya göre, turizmde son dönemde yaşanan durgunluğun geride kalması ve bu yıl önemli artışların yaşanması turizm şirketlerinde de büyümeyi beraberinde getiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre Türkiye'nin turizm geliri yüzde 31,3 artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelen turist sayısı da yüzde 26,4 artarak 6,1 milyona ulaştı.

Sektördeki bu büyüme turizm şirketlerinin yanı sıra portföyünde 21 oteli bulunan Akfen GYO'nun rakamlarına da yansıdı.

Genel turizm ikliminin düzelmesiyle Akfen GYO'nun Türkiye'deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 66 artış gösterdi. Sadece nisan ayında elde edilen kira gelirine bakıldığında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 90 artış gerçekleşti.