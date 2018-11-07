Türk aile şirketleri 2018'de cirolarını artırdı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Avrupa Aile Şirketleri Barometresi 2018 sonuçlarına göre, Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 70’inden fazlası son bir yılda cirolarını artırmayı başardı. KPMG'nin Avrupa Aile Şirketleri Derneği (EFB) ile birlikte hazırladığı Avrupa Aile Şirketleri Barometresi'nin 7'ncisi yayımlandı. Araştırmaya 26 Avrupa ülkesinden 41’i Türk, bin 576 aile şirketi yöneticisi katıldı. Araştırma, Avrupalı aile şirketlerinin büyük bölümünün gelecek 12 aya güvenle baktığını, buna karşın Türk aile şirketlerinin dörtte birinden fazlasının gelecek yılla ilgili kaygıları olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya Türkiye’den katılan aile şirketlerinin yüzde 71’i, geçtiğimiz bir yılda cirolarını genel olarak artırdıklarını belirtti. Cirosu artan aile şirketlerinin yüzde 60’ından fazlası yüzde 50’den az, yüzde 10’u ise yüzde 50’den fazla büyümeyi başardıklarını kaydetti. \ - Yeni istihdam düşük Araştırmaya göre, her 5 Türk aile şirketinden 3'ü son bir yılda çalışan sayılarını aynı tuttuklarını ya da personel azaltma kararı aldıklarını ifade etti. Çalışan sayısını artırma kararı alan şirketlerin oranı ise yüzde 37’de kaldı.

Türk aile şirketlerinin dörtte biri, gelecek bir yıllık dönemde finansman açısından öz sermayelerine güveniyor. Öz sermayeyi, yüzde 20’lik oranla banka finansmanı ve yüzde 17 ile endüstriyel anlaşmalar izliyor. Araştırmanın Türkiye sonuçlarında dikkati çeken satır başları şöyle: "Türk aile şirketlerinin yüzde 44’ü, son bir yılda yurt dışı faaliyetlerini bir önceki yılla aynı oranda sürdürdü.

Türk yöneticiler, gelecek 2 yıllık dönemde şirketlerinin önceliklerini, karlılığı artırma (yüzde 38), yeni pazarlara yönelme/ihracat yapma (yüzde 19) ve daha inovatif olma (yüzde 16) olarak sıralıyor. Türk aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 60’ı, yönetimi bir sonraki nesile devretmeyi düşünüyor.

Türk yöneticilerin yaklaşık yüzde 70’i, aileden olmayan bir üst yöneticiye görev vermeyi düşündüklerini belirtti.

Türk aile şirketleri, halka açılmaya Avrupa’dakilerden daha sıcak bakıyor. " \ - Avrupa'daki durum Araştırmaya göre, Avrupalı aile şirketlerinin büyük bölümü, geleceğe güvenle bakmalarına karşın rekabet gücünü sürdürüp büyümeye devam edebilmek için yeni yetenekleri çekmeleri ve inovasyon faaliyetlerine hız vermeleri gerektiğinin farkında...

Raporun Avrupa ayağına ilişkin ilgi çeken bulgular şöyle: "Avrupalı aile şirketlerinin yüzde 73'ü, önümüzdeki 12 ayda gösterecekleri finansal performansa güveniyor.

Avrupa genelinde güven oranı artarken, İngiltere'de Brexit’in etkisiyle geçen yıla göre 15 puan azalarak yüzde 68’e düştü.

Katılımcıların yüzde 64'ü geçtiğimiz yıl cirolarında artış olduğunu bildirdi. 'Yetenek savaşları', aile şirketlerinin karşılaştığı en büyük zorluk olarak ilk sıraya yerleşti. Katılımcıların yüzde 53'ü yetenek savaşını en büyük üç sorunundan biri olarak tanımladı. Bu oran, 2017'de yüzde 43 ve 2016'da yüzde 37’ydi. Avrupalı aile şirketlerinin yüzde 54'ü büyüme planları kapsamında yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Yaklaşık dörtte biri ise büyümeyi hızlandırmak için ürün yelpazelerini genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi planlıyor. Katılımcıların yüzde 86’sı elde ettikleri kârı ana faaliyet alanlarına, yüzde 83'ü inovasyona ve teknolojiye, yüzde 81’i ise işe alım ve eğitime yatırdıklarını belirtiyor." \ - Beklenti vergilerin düşürülmesi